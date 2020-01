TV3 entrevista por primera vez a Pujol desde que confesó su fraude... para hablar de cooperación internacional

Jordi Pujol ha concedido su primera entrevista para un programa de televisión desde que confesó su fortuna en Andorra. Pero la conversación en un documental que emitirá TV3 este domingo con el que fuera president de la Generalitat durante 23 años no versa sobre ese fraude, ni tampoco sobre los casos de corrupción en CiU mientras él era el máximo dirigente del partido, sino sobre la cooperación al desarrollo.

La entrevista se enmarca dentro del documental 'Objectiu 0,7%', que se emitirá en el espacio '30 Minuts' de este domingo. Pujol aparece junto con otra veintena de figuras relacionadas con los últimos 25 años de cooperación internacional en Catalunya, entre ellas el abogado y político de los 'comuns' Jaume Asens, el activista Arcadi Oliveres, el actual conseller de Exteriores Alfred Bosch o el director del Fondo Catalán de Cooperación para el Desarrollo, David Minoves. Para el caso de Pujol, argumentan que él era president durante la acampada de 1994 que reclamó en Barcelona el 0,7%.

Consultado por eldiario.es, un portavoz de TV3 ha defendido la presencia del expresident en el reportaje, si bien ha recalcado que la cadena pública "no ha ofrecido una entrevista a Pujol" por tratarse de un documental "de producción ajena". "Sería del todo extraño no proponer al entonces president de la Generalitat, protagonista del hecho histórico que se aborda [el 0,7%], porque no quiere hablar de otro tema más relevante pero que no tiene nada que ver con el reportaje", ha sostenido el portavoz, que ha reiterado que todas las voces que aparecen en el documental hablan "exclusivamente" sobre la cooperación.

El programa '30 Minuts' incluso ha utilizado la presencia de Pujol como gancho para promocionar el documental, producido por Som Batabat. "Contaremos con la participación de Jordi Pujol, que rompe un largo silencio mediático para hablar del 0,7%", anunciaban en su cuenta de Twitter.

La presencia de Pujol en TV3 para hablar solamente de cooperación internacional, y no del fraude que le ha mantenido en silencio desde que hizo pública su confesión en 2014, ha soliviantado a casi todos los partidos políticos catalanes excepto a JxCat. Políticos de ERC, Ciudadanos, PSC, comuns, PP y la CUP lo han criticado. El diputado republicano Gabriel Rufián ha protagonizado incluso un rifirrafe con la diputada de JxCat Míriam Nogueras.

Para Nacho Martín Blanco, diputado de Ciudadanos, esto "demuestra hasta qué punto han perdido de vista la realidad y la decencia". Raúl Moreno, diputado del PSC, ha recordado que Pujol está investigado por cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal o prevaricación, y Jéssica Albiach, de Catalunya en Comú, ha afirmado: "No sé si es un error o una indecencia". Por parte de la CUP, Eulàlia Reguant ha lamentado que lo que hace TV3 es un "flaco favor al movimiento de defensa de la solidaridad internacional".

Sobre la polémica se han pronunciado también la federación catalana de ONG Lafede.cat, que aparece también en el reportaje. "Se nos informó de que aparecerían los actuales responsables políticos de cooperación, pero no de la presencia del expresident Pujol", han explicado. "Entendemos que a nivel periodístico pueda ser interesante entrevistar a Pujol y nos consta que se le interroga sobre su falta de compromiso en materia de cooperación", expresan, y añaden: "Como federación damos apoyo a la demanda social para que todos los medios públicos hagan reportajes en profundidad sobre el caso Pujol y otros casos relacionados con la corrupción".