Iglesias y Colau alertan de un pacto del PSC con Ciudadanos en Barcelona: "¡Con Rivera no y con Valls tampoco!"

"¡Con Rivera no y con Valls tampoco!". Esta ha sido una de las proclamas de Ada Colau más aplaudidas en el mitin de este sábado de Barcelona en Comú. Con la participación de Pablo Iglesias, la alcaldesa ha tratado alertar de un pacto entre PSC y Ciudadanos desde uno de los barrios barceloneses que más se volcaron con los socialistas el 28A, para reivindicar a los 'comuns' como única opción de izquierdas en la capital catalana.

"Tengo familia que ha votado a socialistas toda la vida y no entiendo que ahora digan que su principal objetivo es 'echar a Colau', ¿es eso ser de izquierdas?", se ha exclamado la alcaldesa. Los 'comuns' han vuelto a escoger el distrito de Nou Barris como escenario idóneo para la visita a Barcelona de Iglesias, que ya protagonizó aquí el acto más recordado de la campaña que les llevó a la alcaldía en 2015. Periférico y de renta baja, sólo los 'comuns' han conseguido imponerse en un territorio que siempre ha sido socialista. Primero Colau y después Xavier Domènech, en 2015 y 2016, sedujeron a uno de cada tres de sus electores, duplicando en las municipales el resultado del PSC.

Pero las tornas se invirtieron el pasado 28 de abril, con un triunfo socialista a rebufo de Pedro Sánchez, y Barcelona en Comú ha vuelto a echar mano de Pablo Iglesias y su discurso combativo para retener a un barrio combativo. "Algunos han podido votar a ERC o al PSC pero saben que la única garantía para que haya políticas de izquierdas que protejan las mayorías sociales en el Ayuntamiento es que Ada siga siendo alcaldesa", ha defendido el líder de Unidas Podemos.

Tanto Iglesias como Colau ha apelado a la movilización de los barrios populares para conseguir un segundo mandato al frente de la ciudad y han dedicado una parte notable de sus discursos a presentarse como los únicos capaces de plantar cara a las élites económicas. "Hemos escuchado al Banco Santander y a la CEOE que no quieren que estemos en el gobierno, que prefieren a Ciudadanos con el PSOE, demostrando su consciencia de clase. Gracias, nos enseñan un camino claro: estando en el gobierno vamos a garantizar políticas que protejan a la gente", ha argumentado Iglesias.

Colau, por su parte, ha exhibido sus medidas para hacer aflorar 56 millones de fraude fiscal o para multar a los grandes propietarios de pisos vacíos como prueba de que no se doblega frente a los poderes económicos. "A mi los políticos que llevan décadas arrodillados ante los especuladores o sentados en los consejos de administración no me van a pedir explicaciones", ha exclamado, y en referencia a los gobiernos anteriores ha añadido: "Cuando no se roba se puede gestionar mejor".

La alcaldesa no sólo ha arremetido contra el PSC sino también contra ERC y su candidato, Ernest Maragall, a quien ha acusado de no pactar con los 'comuns' en Barcelona pero sí con JxCat en el Govern. "Llevan años gobernando con la derecha corrupta que ha protagonizado los peores recortes y privatizaciones de los últimos años", ha reprochado la alcaldesa a una formación que, según la última encuesta del CIS, le pisa los talones y bien podría arrebatarle el consistorio el 26M.

Los desahucios, protagonistas del mitin

A excepción de Iglesias, que ha preferido ensalzar medidas del Ayuntamiento como la eléctrica pública o el dentista municipal –la primera en fase inicial; la segunda, todavía en proyecto–, los demás dirigentes que han salido al escenario este sábado han focalizado sus discursos en los problemas de vivienda de Barcelona, no en vano Nou Barris es uno de los distritos más castigados por los desahucios.

A Colau le ha servido para cargar de nuevo contra el PSC. "Cuando estábamos en la PAH llamamos a sus puertas para que regularan la dación en pago, para que pararan los desahucios, y nos dijeron que no se podía, y ahora en Barcelona hacemos lo que dijeron que no se podía", ha exclamado la cabeza de lista de los 'comuns' y máxima responsable de un municipio en el que sin embargo sigue habiendo, a día de hoy, 500 familias que esperan un piso de emergencia tras haber perdido el suyo.

En la misma línea, Janet Sanz y Lucía Martín, número 3 y 4 de la candidatura, han defendido la obra de gobierno de Colau en materia de vivienda. En especial Sanz, que es además concejal de Nou Barris, ha sacado pecho por haber aprobado al final del mandato la modificación legislativa con la que obligan a todos los promotores privados a destinar un 30% de su nueva vivienda a uso protegido.