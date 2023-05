Una campaña transforma a los candidatos a la alcaldía de Barcelona en personas sin hogar

“¿Te imaginas que los candidatos y candidatas a la alcaldía de Barcelona vivieran en la calle?” Este es el punto de partida de la campaña que ha puesto en marcha Arrels Fundació, la entidad que lucha contra el sinhogarismo y atiende a las personas que viven en las calles de Barcelona.

Desde la entidad quieren evidenciar “como de inverosímil es el hecho que una persona sin hogar pueda transformarse en un actor político de peso”. Para ello, ha modificado, mediante inteligencia artificial, los carteles de los cuatro candidatos que actualmente se disputan la alcaldía de Barcelona: Ernest Magarall (ERC), Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC) y Xavier Trias (Junts).

En los carteles de la campaña, los candidatos aparecen caracterizados como personas sin hogar junto a nuevos eslóganes electorales. “Ella no puede abrir camino en Barcelona” de Ada Colau, “Él no se puede presentar de nuevo en Barcelona” de Jaume Collboni, “Él no puede hacer nada por Barcelona” de Xavier Trias o el “Alcalde de nadie” de Ernest Maragall son algunos los lemas que han sido modificados.

Aun así, la entidad ha dejado claro que el mensaje “se dirige a todas las formaciones políticas” y exigen “políticas transformadoras de lucha contra el sinhogarismo en el ámbito municipal”.

En concret, hem adaptat els cartells de campanya d'Ernest Magarall, Ada Colau, Jaume Collboni i Xavier Trias, transformant les imatges dels candidats i candidates i els seus missatges i lemes electorals, i portant-los a una situació de sensellarisme. pic.twitter.com/Y6oJPmfQB3 — Arrels Fundació (@ArrelsFundacio) 22 de mayo de 2023

“El hecho de vivir en la calle implica que tienes muchos problemas y puedes llegar a no percibir la carencia de derechos a la cual estás expuesto”, explica Ferran Busquets, director de la entidad. Las personas sin hogar están excluidas, a la práctica, del derecho a la plena ciudadanía: no podrán presentarse como candidatas a unas elecciones, hacer propuestas políticas e incidir en la sociedad; muchas veces, tampoco tienen derecho a voto. “De las 1.200 personas que viven en la calle en Barcelona, solo el 32% podrá votar”, denuncian desde Arrels Fundació.