Una fiesta de cumpleaños con 20 personas, entre las razones del aumento de contagios de COVID-19 en Lleida

La incidencia de contagios de coronavirus en Lleida ha aumentado significativamente en las últimas semanas, lo que ha provocado que desde el Departamento de Salud hayan decidido aplazar la solicitud para que esta región pase a fase 2. En los orígenes de este incremento, que las autoridades sanitarias se resisten a calificar de rebrote, están una serie de contagios en empresas agroalimentarias una fiesta de cumpleaños que reunió a 20 personas.

"Hubo una fiesta de cumpleaños en Lleida con 20 personas. Cuatro eran positivas y todas quedaron contagiadas", señalan fuentes del Departamento de Salud, que no precisan la fecha del evento. Si el 11 de mayo, poco antes de que se solicitase el avance a fase 1 de Lleida, la incidencia acumulada en 7 días de esta región era de 12,1 casos por 100.000 habitantes en Lleida, en fecha del 22 de mayo es de 42,7 casos por 100.000 habitantes. Se ha multiplicado por cuatro.

En cuanto a los contagios en empresas agroalimentarias, los sindicatos CCOO y UGT han pedido al Departamento de Salud que no se criminalice el sector y se especifique en qué empresas ha habido rebrotes porque, del mismo modo que hay que "no lo están haciendo bien", otros sí. En este sentido recuerdan que ya denunciaron que en el matadero Milsa de Lleida no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad. Precisamente en esta empresa, con tres positivos confirmados, se están haciendo tests a los trabajadores este martes.

El Departamento de Salud ha informado que mientras que del 7 al 13 de mayo se detectaron 45 casos nuevos en la región sanitaria de Lleida, del 14 al 21 se detectaron 142. Este aumento lo explican también por la aparición de más casos en residencias y también entre el personal sanitario, aunque puntualizan que se trata de un goteo similar al que ha habido durante toda la crisis.

De los 187 nuevos casos de coronavirus en la zona de Lleida, 24 están ingresados en planta en los hospitales Arnau de Vilanova (11) y de Santa Maria (8), y cinco en el Hotel Salut Nastasi.