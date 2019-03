La exdiputada de la CUP Mireia Boya deja la dirección del partido por "agresión psicológica" de un compañero

La exdiputada de la CUP Mireia Boya ha anunciado que abandona la dirección del partido tras asegurar que ha sido víctima de una "continuada agresión psicológica" por parte de un compañero de la organización. En una carta abierta a la militancia, Boya ha explicado que dimite del Secretariado Nacional para "coger aire y fuerzas" y "consciente" de dejar "el reto colectivo de mejorar la gestión de las agresiones machistas".

He deixat el Secretariat Nacional de la CUP, per cuidar-me i volent explicar-me. Us ho dec. Ens tornarem a veure als carrers, a les places, arreu. Abraçades. pic.twitter.com/PLM0G1rJTo — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de març de 2019

Boya relata que fue durante la pasada legislatura, siendo ella diputada, cuando sufrió ese episodio de agresión psicológica que le supuso una "gestión emocional complicada", que asegura tener abierta todavía. De hecho, el motivo último de su salida, según explica, es que ha vuelto a coincidir ahora con ese compañero -que no llega a identificar- en sus tareas en el Secretariado Nacional del partido, "con el recuerdo de esos comportamientos agresivos y roles de poder".

La exdiputada da a entender en la carta que, pese a pedirlo en el seno de la organización, no ha podido evitar volver a compartir espacio con esa persona. "He visto con tristeza como las organizaciones tendemos a dar la vuelta a nuestras prioridades, a olvidarlas y a hacer periférico lo que realmente importa y no paramos de repetir: las personas y los cuidados, en el centro", expresa.

En un tuit posterior, Boya ha querido puntualizar que el militante en cuestión no es miembro del Secretariado Nacional ni del grupo parlamentario. "Es un militante con el que he tenido que compartir espacios de las tareas derivadas del cargo", ha precisado.

Davant la rumorologia generada les últimes hores, vull puntualitzar que la persona en qüestió no és membre de l'actual Secretariat Nacional ni del grup parlamentari, sinó un militant amb qui he hagut de compartir espais per les tasques derivades del meu càrrec. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de març de 2019

Boya ha añadido en el comunicado inicial que a este acoso psicológico le sumó durante la pasada legislatura la presión que había entorno a la celebración del referéndum del 1-O. "Todo lo que pasó durante esos tiempos difíciles y complejos, donde la prioridad era el referéndum, y todo lo que ha venido asociado a la represión del Estado, me ha comportado graves problemas de salud que he escondido bajo una coraza que me fabriqué a medida", ha manifestado. Cabe recordar que la exdiputada está acusada de desobediencia por los hechos del procés y deberá ir a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC).

En su despedida, Boya agradece a sus compañeros de militancia el trabajo llevado a cabo en los últimos años y asegura que no tiene reproches para ellos. "De los aciertos y errores en lo personal también hay que hacer política. Y yo, aunque lo he intentado, no siempre he conseguido hacerlo tan bien como habría querido. Mil disculpas sinceras y todo el amor que tengo", concluye.

La CUP activa su Comisión Feminista

La CUP ha lamentado este viernes la decisión de la exdiputada 'cupaire' en un comunicado en el que explican que la Comisión Feminista de la CUP ha recibido la denuncia hecha Boya en el momento en que se ha formalizado a través de los canales establecidos, "tal y como ha hecho con los casos que se han gestionado en el último año y medio".

"La CUP reitera su compromiso de seguir trabajando para garantizar espacios seguros y libres de violencia. Necesitamos seguir aprendiendo de las carencias y contradicciones que todavía tenemos como organización feminista que somos ya que, lamentablemente, no podemos dejar de reconocer que no somos impermeables a un sistema patriarcal", exponen.

Los 'cupaires', tras tener constancia de la denuncia, han activado su Comisión Feminista que, según han explicado, contiene un protocolo para abordar este tipo de agresiones. "Siempre se hace una primera acogida a la mujer agredida, luego otra al hombre que ha agredido, y la Comisión determina en base a un protocolo qué medidas serán las más adecuadas", han informado desde el partido sobre este mecanismo.

"En la CUP no somos diferentes de otras organizaciones que también sufren y ejercen conscientemente o no, violencias machistas en su seno, pero tratamos de afrontarlas y hacerlo pasa, de entrada, por el reconocimiento", ha zanjado. Los 'cupaires' han recordado que están realizando una tarea de formación, sensibilización y debate entre sus bases, y que el protocolo de agresiones machistas está en fase de enmiendas.