El Parlament aplaza la declaración por el 155 de los exconsellers en prisión porque el Supremo no ha decidido si la autoriza

Los seis exconsellers de la Generalitat acusados de rebelión que permanecen en prisión provisional no declararán este martes en la comisión del Parlament sobre los efectos del 155 en la que estaban citados. "La comparecencia hoy es inviable", ha dicho el presidente de la comisión, Antoni Morral (JxCat), que ha optado por aplazar sin nueva fecha la declaración. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa no han comparecido porque el Tribunal Supremo no ha decidido si autoriza su declaración como testigos ante la Cámara catalana.

Los grupos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP han criticado al Tribunal Supremo por "obstaculizar" la comparecencia de los exconsellers. Han acusado al tribunal de "ofender" y actuar con "menosprecio absoluto" al Parlament ya que el presidente del Parlament, Roger Torrent, comunicó al Supremo la última semana de diciembre que los exconsellers estaban citados este martes y el Alto Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre si autoriza a los políticos en prisión a declarar.

De esta forma, aunque con críticas, la Cámara catalana acepta que la comparecencia como testigos de los exconsellers en prisión esté supeditada a lo que decida el Supremo. El Alto Tribunal todavía no ha tomado una decisión, si bien pidió el viernes a acusaciones y defensas que se posicionaran. El plazo termina el jueces.

Tal y como avanzó este diario, la Fiscalía informará en contra de que los exconseller en prisión declaren ante Parlament, ya sea de forma presencial o por videoconferencia. Su comparecencia, según el ministerio público, puede interferir en el juicio que arrancará en el Supremo en las próximas semanas.

"Instamos al Supremo a permitir la comparecencia de los diputados y denunciamos que no se respete nuestro derecho como diputados para interpelar a las personas citadas", han asegurado en un comunicado conjunto los grupos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. El resto de grupos parlamentarios no participa en la comisión del 155.