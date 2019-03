Podem intenta atajar la crisis abierta por las listas del 28A: "Jaume Asens sí representa a las bases"

Podem Catalunya no comparte las críticas vertidas este domingo por el senador Óscar Guardingo contra la lista encabezada por Jaume Asens. En una rueda de prensa ofrecida este lunes la secretaria general de la marca catalana, Noelia Bail, ha defendido el acuerdo alcanzado entre su formación y Catalunya en Comú, incluyendo a su candidato. "Asens sí representa a las bases de Podemos, fue uno de los fundadores del partido y se le ha escogido por su trayectoria de defensa de los Derechos Humanos", ha asegurado.

Bail ha salido al paso así de la crisis abierta en Podemos este domingo, cuando el senador Guardingo, ganador de las primarias de Podem, renunció a concurrir en la lista tras conocer que se guardaba para él el número 11. En un duro comunicado destacaba además que el cabeza de lista, Jaume Asens, es independentista, algo que él no comparte.

Podem, en cambio, ha destacado que la candidatura pactada será muy similar a la de 2015 y 2016, entonces encabezada por Xavier Domènech y que consiguió ser la más votada. "En Podemos no preguntamos a nadie si es o no independentista, porque no es nuestro eje", ha asegurado la secretaria general, "mirar Podemos desde las banderas creo que es un error", ha afirmado.

Desde la formación han querido quitar hierro también a la legitimidad que Guardingo pudiera tener como ganador catalán de las primarias. "Las primarias de noviembre para elegir la candidatura al Congreso se hicieron por circunscripción única, por lo que todos los inscritos votaron a una sola lista", ha explicado Bail, que ha manifestado que en el caso del senador se ha desplazado hacia atrás por una "corrección de género".

Tal y como ha explicado la secretaria general, el acuerdo que se ha alcanzado ahora para reeditar la fórmula de En Comú Podem no incluye un reparto de listas, que aún está por cerrar. Sí se sabe ya que, pese a las pretensiones de Podemos, no cambiará el reparto de recursos, que quedan en un 29% para los de Pablo Iglesias y en un 71% para la formación de Ada Colau.