Torra se enroca ante el Parlament y se niega a explicar sus planes si acaba inhabilitado

El president de la Generalitat ha acudido este miércoles a la sesión de control dispuesto a demostrar que está centrado en "los problemas reales de la gente" y no en cuestiones accesorias. Lo importante, según Quim Torra, son cuestiones como el inicio de curso o la regulación del alquiler. Lo secundario es la remodelación de su Ejecutivo o en qué situación institucional queda la Generalitat si el Tribunal Supremo acaba confirmando su inhabilitación. Por estas ultimas cuestiones le ha preguntado la oposición, pero el president ha optado por enrocarse y negarse a dar ninguna explicación sobre ambos temas.

Torra prepara el Govern para una guerra de desgaste con ERC tras su inhabilitación

Saber más

"¿Puede explicar a la Cámara cuáles serían los beneficios para las instituciones y el país de tener durante mucho tiempo un president en funciones?", ha preguntado el líder del PSC, Miquel Iceta. Una interrogación que Torra se ha limitado a contestar con otra: "¿Puede usted explicarme cuáles son los beneficios de llevar a juicio a un president de la Generalitat por poner una pancarta?". A partir de ahí, el jefe del Govern ha dado muestras de no tener intención de dar ninguna pista sobre los planes de su gobierno o de su formación durante los cerca de seis meses que Catalunya podría estar sin president por su negativa a avanzar las elecciones.

"Aquí no se trata de las consecuencias de la inhabilitación", ha continuado Torra, "sino de por qué hay una inhabilitación todavía, por qué por una pancarta un tribunal está a punto de inhabilitar a un president". El líder del Govern ha asegurado que, ante eso, esperaba "solidaridad", también por parte del PSC. En su turno de réplica, Iceta le ha afeado no seguir "la norma y los usos de la cámara" por haberle respondido con una pregunta. "Usted es el sujeto de la sesión de control, no el resto de grupos", le ha lanzado el socialista, que le ha recordado que, si resulta inhabilitado, será cesado como president con arreglo a una ley catalana y aprobada en el Parlament.

Pero la carga del primer secretario del PSC no ha hecho que Torra flojee en su posición. "Yo lo que le pido es que no se preocupe de las elecciones y trabaje por la gente. Tanto hablar por los problemas reales de la gente y ni usted ni los 'comuns' me han hablado por ninguno de los problemas reales de la gente", ha indicado el president, que ha reñido a la oposición porque en la sesión de control de este miércoles no le hayan preguntado por el inicio de curso, que casualmente era la pregunta que llevaba el portavoz de su partido, Albert Batet.

El mismo cierre en banda ha hecho Torra ante la pregunta de Catalunya en Comú, que por boca de la diputada Marta Ribas le ha preguntado por las razones a las que respondía la remodelación de su gobierno y si eso significaba que incumpliría su compromiso de convocar elecciones. "Yo pensaba a lo mejor de un grupo de izquierdas recibía el apoyo, porque yo me enfrento a un juicio por desobediencia, por defender el derecho la libertad de expresión", ha rebatido Torra sin entrar a responder la cuestión planteada por la oposición.

"Las izquierdas suelen defender la libertad de expresión, y por eso yo pensaba que hoy me darían su pleno apoyo en esta cuestión, ya es triste que un burgués, catalán, de derechas y no sé qué más, deba ser precisamente quien desobedezca por la libertad de expresión, ojalá en el Ayuntamiento de Barcelona se hubiera mantenido la pancarta", ha continuado Torra en una larga exposición ajena a las preguntas formuladas.

Gracias a sus evasivas y a sus respuestas con preguntas, el president de la Generalitat ha evitado de nuevo dar explicaciones a la Cámara sobre el futuro de la legislatura, sobre la que durante todo el verano ha guardado silencio. La reciente remodelación de su gabinete, con la expulsión del PDeCAT y también del conseller de Interior que se consideraba políticamente quemado, confirma su intención de no convocar elecciones anticipadas, pese a que se comprometió a ello en enero. El viernes de la semana que viene Torra acudirá al Supremo a la vista en la que el tribunal debe confirmar o no su inhabilitación, una decisión que, a partir de esta fecha, podría llegar en cualquier momento.