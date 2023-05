Trias y Collboni descartan ser alcaldes de Barcelona si no ganan las elecciones

En unas elecciones en las que hasta tres candidatos tienen opciones de quedar en primera posición, los alcaldables de Junts y PSC en Barcelona han coincidido este miércoles en descartar un intento de obtener la alcaldía si no quedan en primera posición. “Si uno no gana, pierde, y si pierde, va a la oposición”, ha señalado el candidato socialista Jaume Collboni. Xavier Trias, de Junts, ha manifestado algo similar en una entrevista en Nació Digital: “Si quedo segundo, no seré alcalde”.

Jaume Collboni: "No voy a hacer alcalde a Xavier Trias ni alcaldesa a Ada Colau"

Las manifestaciones de ambos candidatos son dardos velados para la actual alcaldesa, Ada Colau, quien pudo optar a un segundo mandato gracias a la abstención de Manuel Valls después de haber quedado segunda en las pasadas elecciones de 2019, por detrás de Ernest Maragall (ERC).

El juego de pactos después del 28 de mayo se prevé crucial para elegir al alcalde o alcaldesa en Barcelona, con tres candidatos (Colau, Trias y Collboni) prácticamente empatados en las encuestas y con vetos cruzados entre ellos.

Colau y Trias se han vetado mutuamente, Trias y Collboni coquetean con un posible acuerdo y la alcaldesa de Barcelona apuesta por mirar hacia las fuerzas progresistas, incluyendo el PSC. Collboni, sin embargo, ha asegurado que no apoyará un tercer mandato de Colau.

En una rueda de prensa en la agencia ACN, Collboni ha asegurado este miércoles que no entrará en ningún gobierno de coalición en el que él no sea alcalde. Sí que ha rebajado, no obstante, su rechazo a una posible investidura de Colau. “¿Se necesitaran acuerdos?, seguramente”, ha afirmado. “Los decidirán los electores y las aritméticas que se puedan hacer”