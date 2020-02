"Decepción" en Castilla-La Mancha por que el Gobierno central no vaya a devolver el IVA

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha manifestado tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera su "decepción" porque el Ministerio de Hacienda dirigido por la socialista María Jesús Montero no se haya comprometido a hacer efectivas las cantidades adeudadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2017 a las comunidades autónomas.

En concreto, la deuda con Castilla-La Mancha asciende a 135 millones de euros y el presidente regional, Emiliano García-Page anunció su intención de acudir a los tribunales si el pago del IVA no se hacía efectivo. Unas palabras, no obstante, que fueron matizadas posteriormente por su consejero de Hacienda quien aseguró que se renunciaría a la vía judicial si el Ejecutivo de Sánchez ofrecía una "solución".

Ruiz Molina ha explicado que "lo importante" para Castilla-La Mancha era obtener un compromiso del Gobierno central de que iba a hacer efectivas las cantidades adeudadas pero, lamentaba, "lejos de hacer efectivas esas cantidades lo que nos propone es darnos extra FLA, darnos fondos de liquidez autonómica, darnos, en definitiva, un préstamo que elevaría nuevamente el endeudamiento de nuestra Comunidad Autónoma y, por lo tanto, no puedo estar satisfecho con la propuesta que ha hecho el Ministerio”, ha añadido en relación con este tema.

Tras reconocer el esfuerzo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo el año pasado para solucionar a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 este asunto, Ruiz Molina le ha solicitado a la titular de este departamento ministerial que "ahora haga el mismo esfuerzo y que utilice la misma técnica jurídica que tenía pensada para 2019 para 2020".

Se modera el objetivo de déficit

Por otro lado, se ponían sobre la mesa una serie de compensaciones para aliviar las cuentas autonómicas, encargadas de sufragar gastos como la educación, la sanidad y la dependencia. En este sentido, según informa eldiario.es, el objetivo de déficit para 2020 se modera para dar más margen a las comunidades autónomas y queda fijado en el 0,2% del PIB.

Esto supone dos décimas más que la senda vigente (aprobada por el Gobierno del PP en 2017) y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año.

Los objetivos de déficit del 0,2% del PIB salían adelante con 11 votos a favor: nueve comunidades autónomas (Aragón, asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, todas del PSOE excepto la que gobierna Miguel Ángel Revilla en coalición con los socialistas), Melilla (Ciudadanos y PSOE) y el Ministerio de Hacienda. Por su parte, han votado en contra las cinco comunidades autónomas donde gobierna el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia) y Ceuta, también gobernada por los conservadores.

Catalunya no ha podido votar por la inasistencia del consejero de Economía, Pere Aragonès, aunque sí ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no cuenta con voto en este foro por ostentar un menor cargo. País Vasco y Navarra acuden a estas reuniones pero tampoco votan, al no ser de régimen común.

El consejero castellanomanchego mostraba "la satisfacción" del Gobierno de Castilla-La Mancha después de que el Ministerio de Hacienda permita a las Comunidades Autónomas alcanzar el equilibrio presupuestario "de manera más suave" al referirse a los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que para el conjunto de las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2020 y para el periodo 2021-2023 ha propuesto el Ministerio.

Sobre este asunto, Ruiz Molina ha querido trasladar la satisfacción del Gobierno de Castilla-La Mancha porque se permita a las regiones “aterrizar en el equilibrio presupuestario de manera más suave”, lo que, en el caso de Castilla-La Mancha, seguirá “favoreciendo toda la recuperación en materia de gasto social”.

En este sentido, Ruiz Molina ha reconocido el esfuerzo que está haciendo el Gobierno central para “en tiempo récord” tener “una perspectiva de lo que van a ser los objetivos de déficit para los próximos años”.