Castilla-La Mancha consigue que se revise la concesión de derechos de agua a regantes de Estremera

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha mostrado su satisfacción tras conocer que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General del Agua, ha aceptado diversas alegaciones que desde la Agencia castellano-manchega del Agua se vienen presentando hace años en contra de las cesiones de derechos al uso privativo del agua. Y en concreto, porque por primera vez se insta a la Confederación Hidrográfica del Tajo a revisar el título concesional de la Comunidad de Regantes de Estremera.

En este sentido, la consejera ha explicado que, a principios del mes de septiembre, desde la Agencia del Agua, entidad dependiente de la Consejería de Fomento, se remitieron al Ministerio tres informes desfavorables relativos a la autorización de los contratos de cesión de derechos al uso privativo de aguas suscritos por la Comunidad de Regantes de Estremera, La Poveda y Hecop con otras comunidades integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

“Hemos advertido de la nula intención que parece tener dicha Comunidad de Regantes por utilizar íntegramente su concesión y, por ello, hemos pedido al Ministerio en reiteradas ocasiones que valorase la posibilidad de disponer de parte de esos caudales en la propia cuenca del Tajo, ya sea para incrementar el nivel de garantía del resto de usuarios o incluso permitiendo el otorgamiento de nuevas concesiones”, ha explicado.

En consecuencia, la Dirección General del Agua, asumiendo la alegación presentada por Castilla-La Mancha, ha ordenado a la Confederación Hidrográfica del Tajo el inicio de la tramitación de un expediente de revisión de la concesión de la Comunidad de Regantes de Estremera en los términos establecidos por la legislación de aguas.

"No se puede mercadear con el agua"

Según ha indicado la consejera, esto es "un paso más" en la lucha del Gobierno de Emiliano García-Page por la defensa de esta tierra y de "nuestros intereses hídricos en cuanto a la cuenca del Tajo". "Viene a reconocer que, aunque la Ley de Aguas contempla las cesiones, no se puede mercadear con el agua, que algunas concesiones son excesivas y que no se necesitan tal y como están otorgadas y por ello es urgente y necesaria la revisión de aquellos regantes que sistemáticamente ceden sus derechos”, ha incidido García Elez.

Por otra parte, ha añadido que también se da la razón en otra de las alegaciones presentadas, y es que no se permita la celebración del contrato a aquellas comunidades de regantes integradas en el SCRATS que no dispongan de título jurídico válido, bien porque no disponen de ello o bien porque el que tienen es “a precario”. Así, ha indicado la consejera, “de las 56 comunidades de regantes integradas en el SCRATS que lo solicitaron, sólo se autorizan los contratos con las 28 que disponen de título jurídico válido, como también hemos reclamado desde Castilla-La Mancha”.

Se da la circunstancia de que esta misma semana el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicó una Resolución de la Viceconsejería de Cultura, por la que se desistía del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, de la Presa de Estremera, en los municipios de Driebes (Guadalajara) y Leganiel (Cuenca), con categoría de Monumento, atendiendo a la falta de competencia de esta administración.