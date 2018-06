‘Nit i Dia’: la cara más inquietante y turbia de Barcelona

Las casas, edificios, calles y la temporalidad de la Ciudad Condal se han puesto de moda en la ficción televisiva española en estos últimos tiempos. Son varias las series que ponen Barcelona como escenario principal de su historia y acontecimientos: ‘ Cites’, ‘ Matar al Padre’, ‘ La Catedral del Mar’, ‘ El Día de Mañana’ o ‘Merlí’, entre otras. Esta semana no me ocuparé de ninguno de estos ejemplos, sino que pondré el foco en una serie catalana que ha pasado desapercibida: ‘Nit i Dia’ (‘Noche y Día’). Un ejemplo de cómo un producto de una televisión pública autonómica no tiene que tener ningún tipo de envidia a los grandes nordic noir europeos.

La serie creada por Lluís Arcarazo y Jordia Galcerán se estrenó a principios de 2016 en el canal autonómico catalán TV3 en colaboración con Mediapro. Las buenas críticas y audiencia llevaron a ‘Nit a Día’ a renovar por una segunda temporada y, tras su emisión, consiguió la tercera y probablemente última temporada. Oriol Paulo y Manuel Huerga se hacen cargo de la dirección de cuyo reparto incluye a actores de la talla de Clara Segura, Pablo Derqui, Miquel Fernández, David Verdaguer, Marc Martínez, Oriol Villa, Josep Maria Pou, Ramon Fontserè y Mario Gas, entre otros.

Foto: loslunesseriefilos.com

La historia de ‘Nit i Dia’ pone su foco en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona. Allí, Sara Grau (Clara Segura) y su equipo forense lidian con decenas de cuerpos que llegan a sus instalaciones. La aparición de un posible asesino en serie en la ciudad de Barcelona y las injerencias políticas durante estas dos temporadas influyen, de alguna manera, en las vidas privadas de todos los personajes.

La ciudad de Barcelona se levanta indómita, absorbente, acusadora, culpable y omnipresente ante el espectador y los protagonistas de ‘Nit i Dia’. Escaparate bello y, a la vez, perverso de un universo turbio, grisáceo y lleno de secretos. El día expone lo que la noche oculta. El yin y el yang. Personajes que navegan entre el lado más oscuro de la vida y la necesidad de llevar una existencia normal. En ese océano que separan ambas orillas se encuentran toda la catarata de individuos que recorren las calles y lugares de la Ciudad Condal; confidente de secretos y enemiga íntima.

Foto: loslunesseriefilos.com

En esas arterias que insuflan de vida a Barcelona y exponen a los protagonistas de ‘Nit i Día’ se antepone los espacios privados arropados, a veces, por la seguridad nocturna. El detonante de las historias no solo ocurre en la frialdad de la mesa donde se realizan las diferentes autopsias, sino también, en el calor del hogar, en las oficinas, en el despacho de un político, en la habitación de un hotel o en la tranquilidad de una biblioteca juegan una partida de ajedrez. Sin embargo, poco se poco se puede contar en profundidad del relato porque arruinaría su visionado y disfrute.

En ‘Nit i Dia’ recogen muy bien todos esos matices atmosféricos de los grandes nordic noir europeos como ‘Bron Broen’ o ‘The Killing’ y, lo llevan a lo local, para dotarla de entidad propia. Una atmósfera grisácea que transmite esa sensación desasosegante, de malestar y de alarma. Un mal que parece sobrevolar constantemente a la ciudad y a los personajes.

El relato de la ficción catalana consigue mutar de un thriller de sobre un asesino en serie hacia un thriller político muy vinculado a la corrupción política de la zona de una manera acojonantemente orgánica, sirviéndose de las historias secundarias de aquellos personajes que saltan de una temporada a otra. El texto consigue entrelazar bastante bien las tramas principales de ambas temporadas con cada uno de los relatos personales de Sara, Pol, Aitor o Fátima. Todo esto espoleado por la gran construcción de los protagonistas y la perfecta aportación de los secundarios.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Nit i Dia’ es, sin duda, de esas ficciones que crecen según se va avanzando en los episodios. La primera temporada que, deja algún capítulo y escena memorable, se pasa a una segunda que denota madurez y perfección. Ese salto gran salto de calidad se produce por la versatilidad y valentía del relato. Con ese matiz complejo y capacidad para clavar un subtexto interesante, la serie catalana, se introduce en el mundo de la corrupción política, en el blanqueo de capitales o amaños de contratos públicos, entre otros elementos delicados y molestos. Eso sí, sin menospreciar la primera temporada que resulta igual de interesante; sin embargo, en la segunda dan ese pasito más.

La serie deja una buena sensación a nivel formal porque se consigue dar una entidad propia al relato; y, además, a nivel textual ‘Nit i Dia’ consigue elaborar una historia compleja alrededor de unos personajes interesantes y muy bien construidos.

En definitiva, ‘Nit i Dia’ es una de esas joyas escondidas en nuestro catálogo nacional y que, merece, sin duda, de toda vuestra atención. Si os gusta un buen thriller de intriga policial y político con buenas dosis de tensión y ritmo; echad un vistazo a esta serie catalana.