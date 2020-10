CCOO señala la responsabilidad de la empresa de la residencia Galileo Galilei por permitir la vulneración de la normativa sanitaria

El sindicato CCOO ha señalado directamente a la empresa que gestiona la residencia Galileo Galilei como responsable del brote de coronavirus "por acción o por omisión" en la fiesta que se produjo en el recinto con "una acumulación de personas por encima de lo que se marca y además sin observar ni distancias de seguridad ni el uso de mascarillas". El brote originado en esta residencia de momento ha dado como resultado 120 positivos y se han cancelado las clases presenciales en todo el campus de la Universitat Politècnica.

CCOO ja señalado que en el contexto de la pandemia "no puede llevar a la relajación de las medidas antiCOVID y tanto la Universitat Politècnica de València como la empresa que gestiona el Colegio Mayor Galileo Galilei", y que "tienen que velar por el estricto cumplimiento de todas y cada una de las medidas establecidas en los protocolos sanitarios".

El sindicato recuerda que desde el Comité de Seguridad y Salud de la UPV se instó a que la universidad registrara compromisos por escrito a todas aquellas empresas que están en el campus para el establecimiento, comunicación y vigilancia de las instrucciones respecto a la prevención de la COVID19.

Por otro lado CCOO critica que, pese a haberse suspendido las clases presenciales hasta que no se hagan los rastreos y se pueda delimitar la incidencia en la infección, no se haya tomado la misma medida para los trabajadores. Así como el personal del servicio de atención, el de investigación y otros trabajadores del campus están obligados a trabajar presencialmente los servicios de atención al alumnado, "poniendo en riesgo tanto al alumnado que pueda estar en contacto en estos servicios como trabajadoras y trabajadores que los atienden". Por ello se reclama que también se restrinja el contacto y que no haya atención presencial al alumnado en estos servicios, al menos hasta que acabe el rastreo.

Recuerdan además que el protocolo de actuación para el comienzo del curso universitario 2020/21 fue aprobado por la UPV el julio de 2020, "sin el apoyo de ninguna organización sindical" porque 2es sin duda insuficiente".

Medidas

Ante la situación de brote CCOO ha pedido que se convoque reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud para informar de la situación epidemiológica y la adopción de medidas respecto a riesgos no previstos que se han producido. Que se establezca el trabajo no presencial combinado con turnos de trabajo presencial, para evitar riesgos de contagio innecesarios. Que se tomen medidas para la situación del personal vulnerable.

Concluyen manifestando que "ahora mismo la responsabilidad tiene que estar compartida tanto por la empresa como por la universidad y, sobre todo, por el alumnado, que tiene que observar y seguir todas las indicaciones sanitarias para contener y erradicar la COVID".