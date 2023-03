Es constitueix el Consell Rector que gestionarà el Monestir de Santa Maria de la Valldigna

La consellera d’Educació, Cultura i Esport ha presidit la constitució del Consell Rector del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, l’òrgan encarregat de vetlar per la conservació, restauració i millora del recinte monumental, com també de l’establiment i del foment de les activitats culturals, formatives, educatives i científiques relacionades amb aquest símbol de la història i del patrimoni cultural valencià.

Segons Tamarit, “el monestir de la Valldigna és nucli transcendental per al poble valencià. Per això, a finals de l’any passat, les Corts Valencianes van aprovar la Llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna per a garantir-ne una gestió pública transparent i eficaç, a més d’adaptar la seua conservació i el seu funcionament a les noves necessitats i usos”.

“El Consell Rector que hui hem constituït mostra la reconstrucció del valor reputacional d’aquest símbol central del poble valencià. És la primera pedra d’aquesta nova etapa i els representants institucionals que hi formem part farem tot el que està a les nostres mans per a fer valdre aquest lloc històric” ha manifestat.

Consell Rector

Segons estableix la recent Llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, la consellera d’Educació, Cultura i Esport presideix aquest òrgan directiu; i el president de la Generalitat, Ximo Puig, n’ocupa la Presidència d’Honor.

La Secretaria del Consell Rector l’ocupa la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i, pel que fa als diferents vocals integrants, es compta amb les alcaldies de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Barx; també s’ha designat un representant de la Mancomunitat de la Valldigna. Així mateix, hi exerceixen de vocals el president de la Diputació de València, la presidenta en funcions del Consell Valencià de Cultura, el director general de l’Institut Valencià de Cultura, tres representants de les universitats públiques valencianes i una persona en representació de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

El Consell Rector també ha aprovat la constitució d’un equip de treball multidisciplinari conformat per arqueòlegs i professorat universitari.

I Premi Valldigna

Amb la configuració i l’activació del Consell Rector, s’ha determinat també establir el Premi de la Valldigna, que serà anual i que s’atorgarà cada any en el marc de les celebracions del Dia de la Valldigna, fixat el 26 de març.

Per aquesta raó, el Consell Rector ha determinat la concessió del I Premi de la Valldigna 2023 a la ciutadania de la Valldigna i es lliurarà el pròxim diumenge en un acte que se celebrarà al monestir.

En paraules de Raquel Tamarit, “és de justícia fer valdre i reconéixer la tasca que tota la gent dels pobles que envolten el monestir han fet perquè ningú oblidara la vàlua i el significat d’aquesta joia, malgrat tots els entrebancs que, durant un bon grapat d’anys foscos i de gestió nefasta, va haver-hi abans que s’iniciara l’etapa del Govern del Botànic”, i ha continuat: “Per això, volem donar les gràcies en majúscules a totes les persones anònimes que, des del món cívic, han lluitat per preservar la imatge del monestir de la Valldigna, i volem fer-ho posant-los cara i representació amb una persona ben coneguda ací, Vicent Martínez Sancho. Ell és un dels fundadors del col·lectiu Amics de la Valldigna i autor del llibre ‘La memòria dels absents’, una reivindicació de la tasca cívica, cultural i també política de la generació que va permetre la recuperació de la democràcia i dels avanços socials i identitaris valencians”.