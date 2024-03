Gemma Pasqual, nova presidenta de la Societat Coral el Micalet

Aquest dijous 29 de febrer es va celebrar la junta general de la Societat Coral el Micalet, amb la participació de més de 40 membres de l'entitat. Va ser elegida per unanimitat la nova direcció que, en paraules emocionades de comiat del secretari ixent, Emili Mira, va ser qualificada como “la primera junta feminista de l'entitat”, al estar presidida per una dona i estar conformada per cinc dones i quatre homes.

La nova junta estarà presidida per Gemma Pasqual, una coneguda i premiada escriptora, autora de novel·les i assaigs i del llibre 'Torturades' (2023). Tonetxo Pardiñas, diplomat en Arquitectura Tècnica i expresident, és el nou vicepresident; Josep Guia, doctor en Matemàtiques i Filologia, autor del llibre 'Els inicis del cant coral al País Valencià. Orfeó Valenciá el Micalet' (2019), secretari; Mar Monsonís, doctora en Ecologia Teòrica, violinista i professora d'Educació Secundària, vicesecretària.

També formen part de la nova directiva Antoni Rodilla, empresari del sector de l'hosteleria i la restauració i vicepresident de la Unió Gremial de València com a tresorer i Andreu Genes, doctor en Història i director tècnic de la Federación d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià, com a vicetresorer.

Els vocals són Maria Josep Martínez, mestra, professora d'Educació Especial i actual delegada de la junta directiva del Micalet en l'Institut Musical Giner; Pilar Almeria, licenciada en Art Dramàtic, actriu i membre fundadora de la Companyia Teatre Micalet; i Beatriu Cardona, licenciada en Filologia Anglesa, professora universitària i portaveu de la Intersindical Valenciana.

Aquesta junta directiva, “que combina continuitat i renovació, emprén amb il·lusió el repte d'enfortir i ampliar la Societat Coral el Micalet, sempre mantenint-se fidel al servei de la llengua i la cultura d'aquest poble, el nostre País Valencià”, expliquen.