La Plaça del Llibre d'Alacant incluirá 2.000 obras en valenciano y apostará por el público infantil

La octava edición de la Plaça del Llibre d'Alacant contará con un escaparate con más de 2.000 títulos en valenciano y una programación integrada por unas 30 propuestas gratuitas y dirigidas a todos los públicos, aunque con una apuesta por el público infantil.

El evento con el mayor escaparate de la literatura valenciana se celebrará del 16 al 18 de febrero en la plaza Séneca de Alicante. En esta edición, cuenta con el patrocinio de la Universidad de Alicante (UA), entidad que intensifica su participación en el acontecimiento literario, que suma la colaboración del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, según ha indicado la organización en un comunicado.

El acto de presentación, que ha tenido lugar este miércoles, ha contado con la participación Cristina Martínez, directora cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante; Teresa Val, directora de la Fundación FULL pel Llibre i la Lectura; Héctor Càmara, director del Secretariado de Lenguas de la UA; Lirios Picó, escritora y representante de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC); y Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre.

Esta edición contará con alrededor de una treintena de actividades de carácter gratuito y dirigidas a todos los públicos, que incluirán desde talleres infantiles o presentaciones literarias, hasta recitales poéticos. Domínguez ha puesto en valor el trabajo de las 17 editoriales que participan en la programación, así como la importancia que ha tenido el público infantil y familiar al festival alicantino.

Esta dedicación hacia los más pequeños es materializará en acciones, como tres talleres infantiles, que se celebrarán dentro del marco de la Plaça ('Agricultura per a gent curiosa', 'Contes i manualitats ambientals' i 'Minimón de les criatures del bosc inspirat per la petita bruixeta Hazel'), la animación lectora organizada por Andana Editorial, el teatro infantil 'La Maria no té por', a cargo de Ca'La'Bassa, o las presentaciones literarias .

El público juvenil también tendrá su espacio en la programación a través de dos presentaciones y el concierto organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de Xavier Lago, rapero alicantino que presentará 'Manyacaes', su álbum debut.

También están previstas acciones dirigidas al público adulto, con presentaciones de libros o revistas. La poesía tendrá igualmente una importante presencia dentro de la programación, con mesas redondas o diversos recitales, como el dedicado a Vicent Andrés Estellés en el año del centenario de su nacimiento, 'Estellés a Alacant. Una lectura intergeneracional'.

El poeta de Burjassot también contará con una presencia destacada a las estanterías, donde el público encontrará un espacio dedicado en su obra, que se replicará en todas las Plazas del Libro celebradas a lo largo del 2024.