Rècord “històric” d’obres presentades als Premis Literaris Ciutat d’Alzira amb més de 340 originals

La present convocatòria dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’ha tancat amb un “rècord històric” de participació amb la recepció de 340 originals, xifra que “confirma l’expectació que desperta el certamen”, que enguany celebra la 32a edició, i que supera el rècord anterior establert el 2018 amb 265 obres presentades. El 13 de novembre es lliuraran els premis del 2020, no obstant això, el veredicte del premi de teatre es farà públic el 30 d’octubre, mentre que el 6 de novembre es donaran a conéixer els resultats de les modalitats infantil, juvenil i àlbum il·lustrat.

El Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira (dotat amb 16.000 €), juntament amb el Premi de Poesia Ibn Jafadja (dotat amb 5.000 €), han estat les categories amb major participació d’autors i autores, amb 71 i 87 obres presentades, respectivament. En la resta de modalitats, la participació ha sigut de 47 obres en el XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca (dotat amb 6.000 €), de 20 en el XXII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta (patrocinat amb 8.000 €), de 27 en el XXV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil (dotat amb 5.000 €), de 30 en el XXV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre (3.000 €), de 38 en el V Premi Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna (dotat amb 6.000 euros) i de 20 en el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General (dotat amb 12.000 €).

“Es tracta d’unes xifres que demostren el prestigi assolit pels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que promouen des de fa més de 30 anys la literatura en valencià”, informa Edicions Bromera en un comunicat.

Cal afegir que, excepte l’obra guanyadora i la finalista del IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat –Monstre Verd, de Canizales, i La cabra Serafina, de Blai Senabre i Anna Font, respectivament–, que arribaran a l’octubre, els treballs guanyadors de l’edició de 2019 estan ja a l’abast dels lectors, publicats per Edicions Bromera.

Concretament, són No sabràs el teu nom, XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, de Vicent Usó; Coppelius, el creador d’autòmats, XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, de Rosa Maria Colom; Perquè t’estime, que si no..., XIV Premi de Teatre Palanca i Roca, de Carles Alberola; El misteri de Serra Perduda, XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, de Francesc Gisbert; Exploracions pel planeta Menjar, XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, de Pere Puigdoménech; Ars libri. L’aventura del llibre i la paraula, XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, de Juli Capilla, i Camelot o la poesia social, XIV Premi de Teatre Ibn Hafaja, de Joan Deusa.

Jornades culturals

Les tradicionals Jornades Culturals que acompanyen cada any els Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’inauguraran el pròxim 22 d’octubre amb una conferència a càrrec de Mar Romera, psicopedagoga i especialista en intel·ligència emocional. Amb el títol ‘Explorant l’educació’, l’acte reflexionarà al voltant dels reptes de futur a les aules. La cita es podrà seguir en streaming a les xarxes socials de l’editorial Bromera i de l’Ajuntament d’Alzira, així com en format presencial amb aforament limitat i complint exhaustivament amb les mesures i restriccions sanitàries de seguretat establides.

Així, sota el lema ‘Explorant’, les jornades de 2020 faran una ullada a diverses temàtiques socials com l’educació, la memòria o la cuina, respectant sempre el format híbrid: presencial (si la situació sanitària ho permet) i en streaming. A més a més, també hi haurà un lloc destacat per a la divulgació de la ciència. Pere Puigdoménech, guanyador del Premi Europeu de Divulgació Científica, exposarà el seu punt de vista sobre els reptes d’alimentar una població mundial que no deixa de créixer.

Iniciatives especials

Cal destacar també el manteniment de dues iniciatives especials que es van posar en marxa durant el trenta aniversari del certamen i que continuen amb bona salut gràcies a la participació dels hostalers i els comerços d’Alzira. D’una banda, la campanya ‘Aparadors literaris’ –integrada per més de quaranta establiments–, que ens proposa una ruta literària d’aparadors que repassen les novel·les guanyadores del Ciutat d’Alzira. A més a més, aquests locals disposaran de bosses de tela amb un disseny especial lligat al foment dels llibres per a obsequiar els clients.

De l’altra, diversos restaurants alzirenys posaran a disposició dels seus comensals un menú literari amb plats que juguen amb els títols de les novel·les guardonades aquests anys. Els clients que tasten un d’aquests menús s’emportaran un llibre, obsequi de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.