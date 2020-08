Barceló, sobre el tancament de l’oci nocturn decretat pel Govern que endureix les restriccions del Consell: “És un pas més en la prevenció i la contenció del virus”

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha participat divendres en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut convocat pel Ministeri de Sanitat, en què s’ha aprovat un acord nacional amb actuacions coordinades amb Salut Pública per respondre al moment actual d’increment de casos positius en COVID-19 a tot Espanya.

Aquestes mesures afecten diferents àmbits socials com l’oci nocturn, l’hostaleria, la celebració de diferents esdeveniments i el consum de tabac al carrer.

En els pròxims dies s’adoptaran les decisions corresponents per a l’aplicació i l’entrada en vigor amb totes les garanties jurídiques de totes les mesures aprovades en el si del Consell. Entre altres, figura la prohibició de fumar en la via pública o a l’aire lliure si no es poden mantindre dos metres de distància, el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes o la limitació d’horari per a establiments d’hostaleria, restauració, terrasses i bars i restaurants amb el tancament, com a màxim, a la 1.00.

“Algunes ja estan aplicant-se a la Comunitat Valenciana”, ha recordat Ana Barceló. En concret, dijous es va anunciar el tancament de tots els locals d’hostaleria i d’oci nocturn a la 1.30 hores, però tan sols a la ciutat de València, per la qual cosa el decret del Govern és molt més restrictiu i d’aplicació a tota la Comunitat.

La consellera ha estimat “molt positiu” aquest acord, que compta amb la unanimitat de totes les comunitats autònomes i que “unifica criteris perquè les mesures de control de la pandèmia siguen homogènies en tot el territori i despleguen la seua efectivitat”. D’aquesta manera, ha afegit Barceló, “fem un pas més en la prevenció i la contenció del virus i en la protecció de tota la ciutadania”.

Compareixença en la Diputació Permanent

La consellera Ana Barceló ha demanat divendres la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts Valencianes per explicar la situació de la pandèmia i les mesures adoptades a la Comunitat Valenciana des del final de l’estat d’alarma.