Oltra comparecerá en las Corts Valencianes para dar "todas las explicaciones" sobre el caso por el que ha sido condenado su exmarido por abuso a una menor tutelada

"En mi vida y en mi trayectoria, tanto personal como política, siempre ha dado la cara, y ahora no va a ser una excepción". Así de contundente se ha mostrado la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para explicar que ha solicitado comparecer en las Corts Valencianes para dar "todas las explicaciones" sobre la actuación de su departamento y de ella misma como responsable del área por el caso por el que ha sido condenado su exmarido, Luis Eduardo R.I., a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada.

"Entiendo que mucha gente esté esperando explicaciones, y así lo haré, como lo he hecho siempre", ha manifestado Oltra en un vídeo difundido a través de redes sociales. "También será una ocasión para comprobar si el verdadero interés de los partidos políticos, de los diputados y diputadas y también el interés mediático es sobre la víctima, los hechos y la sentencia o para culpabilizarme a mí de algo que no he hecho yo, culpabilizarme por extensión", ha expresado.

Oltra ha sentenciado: "No me puedo permitir ni como mujer, ni como madre ni como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas una sociedad que culpabiliza a las mujeres y a las familias de hechos de los que no somos responsables, y por eso, como siempre y con la cara bien alta, daré todas las explicaciones que hagan falta".

Comisión de investigación

La petición de comparecencia de Oltra llega después de que la oposición haya cargado duramente contra la consellera de Políticas Inclusivas durante el pleno de las Corts celebrado este martes. La popular Elena Bastidas ha defendido que la sentencia es "lo suficientemente contundente y abrumadora" para exigir al president Ximo Puig que depure responsabilidades, además de anunciar que volverán a solicitar una comisión de investigación parlamentaria después de que esta petición fuera rechazada cuando se presentó inicialmente.

Cinco años de prisión

Este martes se conocía la sentencia emitida por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a cinco años de prisión al educador Luis Eduardo R. I. como autor de un delito continuado de abuso sexual con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena así como a la imposición de la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la menor que le denunció.

La sentencia impone también la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante un plazo de 10 años, así como la medida de libertad vigilada por tiempo de 5 años, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual; además de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.