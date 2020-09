Pérez Garijo presenta una ley para profesionalizar el Consejo de Transparencia e introducir la rendición de cuentas

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado junto a diputados del Botànic el registro este lunes en Les Corts de la nueva Ley de Transparencia, con la que pretenden avanzar en los datos abiertos que se ofrecen a la ciudadanía, en la rendición de cuentas y evaluación de las políticas públicas, así como en la profesionalización del Consell de Transparencia, cuyos tres miembros tendrán dedicación exclusiva según el texto que deberá someterse ahora a la correspondiente tramitación parlamentaria.

En declaraciones a los medios antes del registro, Pérez Garijo ha explicado que la norma ha sido trabajada de forma conjunta desde el Consell y los grupos parlamentarios que sustentan al Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) con el objetivo de dotar a la administración de "todos los mecanismos para hacer posible que la transparencia sea una política transversal en cada cuestión del Consell".

Ha explicado que las novedades que se introducen respecto a la Ley de Transparencia ahora vigente, que data de 2015 y fue impulsada por el Consell de Alberto Fabra (PP), van en la línea de avanzar en los datos abiertos, en la extensión de los códigos éticos y de buen gobierno a las entidades locales y en la profesionalización del Consell de Transparencia, cuyos miembros serán elegidos por el parlamento y tendrán dedicación exclusiva. La idea es reforzar este organismo, indica la consellera.

La diputada socialista Mercedes Caballero ha explicado que el Botànic ya venía trabajando sobre esta ley desde la legislatura pasada y que el objetivo principal es aumentar la transparencia y que "los ciudadanos confíen en sus administraciones". "Nos ha costado mucho levantar la reputación de la Comunitat, es fundamental que la ciudadanía confíe en nosotros, la gente debe saber a dónde va cada euro de gasto e inversión", ha subrayado.

Jesús Pla, diputado de Compromís, ha destacado que en este texto "se introduce el concepto de rendición de cuentas" por parte de la administración autonómica, con criterios de planificación y evaluación de las políticas públicas, dando cuentas a la ciudadanía semestralmente de su actividad conforme a esa planificación.

Asimismo, desde Unides Podem-Esquerra Unida Estefania Blanes ha subrayado la importancia de la "transparencia activa" para poner a disposición de los ciudadanos toda la información sobre la gestión pública y el dinero "de todos" ya que "hace no muchos años los grupos debían recurrir a los tribunales para poder acceder" a ella.

Precisamente preguntados sobre el hecho de que el PP haya tenido que acudir a la justicia en los últimos años para conseguir determinada documentación del Consell, la consellera de Transparencia ha asegurado que se ha facilitado "toda la documentación" tanto a diputados como a cualquier ciudadano, aunque "a veces documentación de la época del PP que no estaba no se puede entregar" o hay casos en que "piden documentación que por la ley de protección de datos pueden consultar pero no se puede dar copia, y eso no es no dar información".