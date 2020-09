Ribó exige al Valencia CF que pida la licencia de obras para acabar el nuevo estadio y construya el polideportivo de Benicalap

"Que pida ya la licencia de obras del nuevo estadio y que comience las obras del polideportivo de Benicalap a las que se comprometió en 2007". El alcalde de València, Joan Ribó, se ha referido así al Valencia CF tras entrevistarse este miércoles con el presidente del club, Anil Murthy. Ribó ha calificado de "imperiosa" la necesidad de que se retomen las obras del nuevo estadio, en la avenida de las Corts Valencianes, "paralizadas hace demasiados años".

Ribó ha indicado que la prórroga de la actuación territorial estratégica (ATE) por la que se construía el nuevo estadio y se derribaba el campo de Mestalla para construir viviendas es competencia de la Generalitat Valenciana, pero ha apuntado que "es difícil de justificar a menos que se avance en el nuevo estadio y el polideportivo de Benicalap".

“Yo no soy partidario de eternizar una situación que es mala para la entidad deportiva pero sobre todo para la ciudad de València y el barrio de Benicalap, con una infraestructura inacabada en una de las entradas más importantes de la ciudad, que da una imagen que no nos gusta a nadie”, ha señalado Ribó. El alcalde ha reflexionado sobre “los símbolos de un pasado de obras faraónicas sin acabar, o que están judicializadas, o que nos han costado a los valencianos unos sobrecostes imposibles de justificar. Acabar el estadio del València CF sería dar por acabada esa etapa del pasado”. “En cualquier caso”, ha proseguido el alcalde, “la decisión de prorrogar o no la ATE es una competencia autonómica; mi opinión es clara: no eternizarlo más”.