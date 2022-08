La Unió pide a los operadores comerciales “responsabilidad” en los precios de los cítricos ante una nueva cosecha baja

Una cuarta cosecha de cítricos consecutiva por debajo de la media, ligeramente superior a los 3 millones de toneladas. Esta es la advertencia que ha realizado la Unió de Llauradors, que ha señalando como causa de la merma diferentes factores.

Así la organización agraria señala el cambio climático, con la concatenación de diversas inclemencias meteorológicas a finales del invierno y la primavera de este año; el bajo aprovechamiento comercial debido a las plagas y al hecho de que una parte importante de la superficie sean árboles viejos con menor rendimiento; y finalmente también el abandono creciente de campos de cultivo por la baja rentabilidad de los últimos años. Todas estas circunstancias y el incremento desmesurado de los costes de producción (electricidad, fertilizantes, gasóleo, mano de obra, tratamientos contra plagas, etc.,) provocan una descapitalización progresiva de los agricultores durante los últimos ejercicios citrícolas.

En cuanto a la situación de los cítricos en otros países del hemisferio norte, también se prevé que sufran un descenso, circunstancia que entienden debería influir en que el mercado no se hunda al estar muy regulado, siempre y cuando el consumo y la demanda sean normales. Dada esta situación, la Unió ha exigido “responsabilidad” a los operadores comerciales y a la gran distribución, para que pongan un precio justo “porque el suministro estará muy ajustado por la cosecha tan baja”.

Promoción de los cítricos

Para poder conseguir estos objetivos que sostengan el mercado, la organización agraria ve fundamental que se realicen campañas de promoción de los cítricos valencianos “ante el retroceso del consumo y las exportaciones durante los últimos años”. La Unió explica que ya ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Agricultura que efectúe campañas de promoción, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en países terceros, con objeto de cambiar la tendencia actual. También apela a la Generalitat Valenciana para que impulse y apoye “únicamente campañas de promoción para los cítricos valencianos y evitar la tentación de publicitar con dinero público valenciano cítricos de otras zonas”.

La Unió no se ha ahorrado sus críticas a la interprofesional Intercitrus de la que afirma que “sigue sin dar muestras de estar preparada para afrontar esta promoción y por ello el Gobierno de España debe dar un paso adelante y realizarla como una de las soluciones para tener un sector fuerte y rentable”. Por ello reclamad al Ministerio de Agricultura “que active de forma eficaz Intercitrus o le retire la acreditación por no cumplir con sus funciones básicas, ya que desde que en 2018 empezó a resucitar se le conoce más por sus desavenencias entre las diferentes comunidades autónomas, por sus líos internos y vetos que provocan no avanzar, dando una imagen de incapacidad permanente con difícil solución y que hace que arrastre su cadáver campaña tras campaña”, indica Carles Peris, secretario general de La Unió.