El 75% del consum energètic del nou estadi del València CF ha de ser sostenible per a optar al Mundial

El Mundial de futbol de l’any 2030 que aspiren a organitzar Espanya i Portugal serà el de la sostenibilitat pel fet de coincidir amb un any simbòlic, un horitzó en què els líders mundials es van comprometre a mantindre el calfament global per davall de 2 graus centígrads.

Com ha informat elDiario.es, el Govern valencià va anunciar dilluns després de reunir-se amb representants del València CF, de l’Ajuntament i de Federació Valenciana de Futbol que presentarà la candidatura de València com a possible seu per al Mundial pel fet de considerar que totes les institucions estan en disposició de garantir el compliment de tots els requisits que exigeixen la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Federació Internacional de Futbol Associat (FIFA).

D’aquesta manera, tant els responsables polítics com del club es van comprometre de manera implícita a finalitzar la construcció del nou estadi del València CF complint els mínims esmentats que estableix l’organisme per a tots els estadis que hagen d’acollir partits de la competició, entre aquests també en matèria de sostenibilitat.

Com va afirmar el director general d’Esport, Josep Miquel Moya, el coliseu disposarà d’un aforament mínim de 60.000 seients nets, que és el mínim per a poder optar a una semifinal. Tenint en compte que l’organització pot restar fins a un 10% de l’aforament global de l’estadi per qüestions de seguretat i organització, el nou Mestalla haurà de comptar amb una capacitat mínima de 67.000 espectadors, 1.000 més que l’últim projecte presentat pel club a l’Ajuntament que en preveia 66.000 ampliables a 70.000.

A més, segons ha esbrinat aquest diari, entre els requisits que estableixen l’RFEF i la FIFA figura l’exigència que almenys el 75% del consum energètic dels estadis siga sostenible. En el cas del València CF, està previst que la coberta del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes incloga plaques fotovoltaiques, per a la qual cosa el club ja està buscant una companyia que finance la infraestructura a canvi de quedar-se amb l’explotació durant un termini de temps determinat.

A més, com a seu del Mundial, el nou Mestalla haurà d’incloure una il·luminació del terreny de joc d’un mínim de 2000 luxs preferentment en led.

L’estadi haurà d’estar disponible per a disputar partits cada tres dies, si fora necessari, durant el Campionat del Món i haurà d’estar disponible sense reserva d’espais (sense museus, botigues, oficines, llotges VIP) un mes abans de l’inici de la competició.

18.000 places hoteleres

Per part seua, la ciutat també ha de garantir una sèrie de compromisos com a seu. Així, l’Ajuntament es compromet a habilitar 10.000 places d’aparcament en superfície els dies de partit i 2.000 més en aparcaments públics tancats. També es garantirà l’existència d’un mínim de tres espais de 3.000 metres quadrats d’accés fàcil, cèntrics i amb garanties de seguretat per a les fan zone.

Quant al transport públic, es garantirà les 24 hores entre l’aeroport, l’estadi i el centre de la ciutat els dies de partit i posteriors a cada partit i es procurarà proporcionar transport públic debades per a espectadors en possessió d’entrada i per a personal acreditat, incloent-hi voluntaris.

A més, la ciutat es compromet a incloure una oferta mínima de places hoteleres en funció de l’aforament de l’estadi. Per a un camp d’un mínim de 60.000 espectadors, s’ha d’habilitar un total de 18.000 places: 1.500 de les quals de cinc estreles gran luxe, 2.000 de cinc estreles, 4.000 de quatre estreles, 4.000 de tres estreles i 6.000 d’allotjaments turístics. En tots els casos s’han de garantir uns preus màxims per dia i habitació que s’actualitzarà segons IPC l’any 2030.

El nou estadi, pendent del conveni Ajuntament-València CF

La represa de les obres del nou estadi del València CF està a l’espera del nou conveni que han de signar el club i l’Ajuntament. El tret d’eixida del nou conveni es produirà després de la reunió que mantindran la setmana que ve l’alcalde de València, Joan Ribó, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i la regidora d’Espai Públic responsable de les llicències, Lucía Beamud. La reunió estava prevista per a divendres, però s’ha retardat per qüestions d’agenda.

Precisament el València CF es va reunir divendres passat 16 de setembre amb tècnics de la Regidoria d’Urbanisme per posar en comú les condicions que ha de complir el coliseu per a mantindre els beneficis urbanístics que estaven previstos en l’actuació territorial estratègica (ATE) ja caducada, en concret, els 40.000 metres quadrats d’edificabilitat terciària en la parcel·la de les Corts Valencianes i els altres 40.000 metres quadrats d’edificabilitat terciària en els terrenys de l’avinguda d’Aragó.

Entre aquestes condicions figura que l’aforament de l’estadi ha d’arribar a 70.000 espectadors, encara que finalment podria haver-hi acord pròxim a l’última proposta del club que en preveia 66.000 ampliables a 70.000, sempre que es garantisca un aforament net d’almenys 60.000 per a poder acollir les semifinals del Mundial esmentades.