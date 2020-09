Ábalos inicia a València el pla de promoció d’habitatge públic amb mil pisos de lloguer social

El pla de promoció d’habitatge públic que el Ministeri de Foment va anunciar fa dos anys començarà a materialitzar-se a la ciutat de València a l’octubre. El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana –abans, de Foment– José Luis Ábalos, va projectar en la legislatura passada un pla de 20.000 habitatges públics per a lloguer a preu baix. Es tracta d’habitatges amb renda limitada i per a arrendataris amb un límit d’ingressos, que es desenvoluparan mitjançant promoció pública o a través de fórmules de col·laboració publicoprivades, amb drets de superfície i concessions de fins a 75 anys, segons explica el ministeri.

El pla tindrà la primera pedra a València amb una promoció de 370 habitatges en un solar sense ús, que es construiran al costat d’un col·legi que projecta la Generalitat. Segons ha avançat el ministre en un acte en la capital valenciana, la licitació de les obres començarà a l’octubre en l’antiga caserna d’enginyers, propietat de l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes). A aquesta actuació se’n sumarà una altra de posterior, en un solar pròxim, amb 600 habitatges més en la caserna d’artilleria.

La previsió per a aquesta primera actuació és de 2,1 milions d’euros invertits i 16 mesos per a l’execució de les obres, que comportaran la millora a l’entorn del barri de la Raiosa, en el districte de Jesús. A aquesta inversió l’acompanyarà una altra de la Conselleria d’Educació, que en el marc del Pla Edificant preveu la recuperació d’un col·legi públic.

L’objectiu del pla del ministeri, que pretén que en una legislatura es construïsquen 20.000 habitatges per destinar-les al lloguer, és augmentar l’oferta d’habitatge a preu assequible per destensionar el mercat i pressionar per a una baixada dels preus. Com ha recordat Ábalos, un mercat de treball precari i temporal és un fre per a l’accés a l’habitatge i aquesta dificultat de compra ha derivat en un augment de la cerca de lloguers, el preu dels quals s’ha disparat. El parc públic a Espanya suposa un 2,5% del total de l’oferta, mentre que a Europa la mitjana se situa en el 5%, expressava el ministre, que creu “necessari” presentar una regulació estatal per al mercat, i ha anticipat que en els pròxims mesos el Govern presentarà la primera llei d’habitatge. L’habitatge no és només un dret, enunciava, sinó “el requisit per a tota una vida digna”, el pilar d’altres drets, “un dret efectiu i un motor de creixement econòmic”, insistia el ministre. Els habitatges s’ajusten a paràmetres mediambientals “rigorosos”, seguint els objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola en coordinació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

El ministeri ha tingut algun problema per a trobar sòl públic urbanitzable i treballa amb el Sepes en aquesta línia, a més de convenis amb les comunitats autònomes i els ajuntaments per crear un inventari de recursos disponibles. De moment, s’estan aprofitant els sòls militars en desús. En l’acte han participat la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, que han recordat els plans d’habitatge públic en marxa per totes dues administracions i ha insistit en la importància de la col·laboració. Segons la regidora d’Urbanisme, en la capital valenciana es duplicarà l’oferta d’habitatge públic en quatre anys.