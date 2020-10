Així serà el protocol per als col·legis majors valencians: límits d’aforament en zones comunes i confinament en cas de contagis

El brot que es va originar fa dues setmanes en el col·legi major Galileo Galilei, el més greu des del final de l’estat d’alarma a la Comunitat Valenciana amb 168 positius, sorgit com a conseqüència d’una festa entre estudiants, va obligar la Conselleria de Sanitat a preparar un protocol de seguretat específic per a aquest tipus de residències.

Salut Pública és el departament que està liderant la redacció d’aquest text pel qual s’hauran de regir tots els col·legis majors valencians per tractar d’evitar un segon focus de la magnitud del del Galileu, que ha deixat sense classes presencials 25.000 alumnes del campus de Vera, almenys fins al 19 d’octubre.

La secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, explica a elDiario.es que estan ultimant “el protocol d’organització i funcionament de col·legis majors i residències estudiantils davant de la COVID-19, en què es preveuen mesures específiques d’higiene, neteja i desinfecció, així com de distàncies en les zones comunes, garantint que es complisca en tot moment la distància d’un metre i mig”. Està previst que el document es presente i entre en vigor al llarg de la setmana que ve.

Segons Navarro, es regularà “l’organització de circulació de persones” i es modificaran “els horaris d’ocupació perquè no hi haja coincidència de massa persones, per a la qual cosa també s’establiran aforaments màxims en funció de l’espai disponible”.

Quant a la gestió dels casos positius, s’establiran “les mesures que ja es van adoptar en el Galileo Galilei”, és a dir, proves PCR a tots els estudiants i, si escau, confinament de huit dies almenys.

Sobre la realització de festes en els centres, Navarro ha advertit que ja estan prohibides pels mateixos col·legis i residències.