Un any després de la vaga i passats quatre mesos des de l’acord, els MIR valencians continuen a l’espera que es complisquen els pactes

El 21 de juliol de 2021, una vegada superada la primera onada de la pandèmia causada per la COVID-19, els MIR (metges interns residents) valencians començaven una vaga general per a reclamar millores en les seues condicions laborals. El mes de febrer passat, després de més de 200 dies de vaga, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i els metges residents arribaven a un acord “de mínims”, tal com reconeix Enrique Cuñat, president de MIR España, que explica: “Si aconseguim que s’aplique en tots els hospitals, la qualitat de vida dels residents millorarà de manera substancial”. Al mateix temps reconeix que hauria sigut “utòpic” pensar que es resoldrien totes les seues reivindicacions.

Cuñat (29), resident d’últim any a l’hospital Doctor Peset de València amb especialitat en endocrinologia i nutrició, destaca algunes de les millores obtingudes. “Econòmicament seguim pràcticament igual, ja que tan sols vam obtindre una pujada de 50 euros al mes”, com en els dies de descans. “Teníem una jornada laboral interminable”, explica. No obstant això, apunta que encara estan pendents de la publicació de l’acord, per la qual cosa no estan complint-se totes les condicions pactades, que mentrestant es negocien individualment per departaments de salut: “Fins que no es publique, no es faran efectives aquestes millores”. Una de les qüestions que sí que han aconseguit que es facen efectives és que se’ls torne un festiu per cada diumenge treballat.

Entre les concessions del Consell, els MIR ressalten que s’equipare els MIR amb els adjunts en qüestions com la conciliació laboral quan es té un fill menor: “Als adjunts se’ls pagaven aqueixes hores i als residents, no. Tanmateix, això encara s’està negant als hospitals”, ja que, lamenta Cuñat, “una cosa és l’acord i una altra convéncer cada gerent, com va passar amb el tema dels diumenges en els departaments del General d’Alacant o d’Elx”. També han aconseguit que se’ls concedisquen més dies per a cursos i congressos: “Per a la nostra formació és important, no n’hi ha prou de veure pacients, sinó que has d’estar sempre actualitzat”.

Cuñat també lamenta que, a causa de la pandèmia, els MIR no es van incorporar fins a l’octubre del 2020, una circumstància que es traduirà en el fet que enguany hi haurà entre maig i octubre menys metges residents treballant: “Els d’últim any ja han acabat i els de primer any encara no s’han incorporat”, unes places que s’intentaran suplir amb guàrdies: “Cosa que es traduirà en més guàrdies, que passaran de 5 a 6 o 7 mensuals. En compte de contractar metges especialistes, aquestes vacants es cobriran amb residents d’altres especialitats”, es lamenta.

La pandèmia, “un remolí d’emocions”

Enrique reconeix que durant la pandèmia van viure un “remolí d’emocions”. “No hi estàvem preparats, però ningú hi estava preparat”, explica el president de MIR España, que descriu la COVID-19 com “una especialitat mèdica nova per a tots”. Així doncs, descriu com van viure aquesta etapa en què tots els professionals sanitaris es van veure desbordats. “Encadenaves pacients que es complicaven amb uns altres que també empitjoraven, i et senties fatal per dins”. En aquest sentit, explica que no estan tan fets com altres companys per a un ritme tan frenètic, per la qual cosa la “tolerància a la frustració és menor”.

Encara que insisteix que en cap moment van arribar a perdre l’esperança, sí que assegura que la pandèmia ha sigut “molt dura” mentalment, “sobretot per com de llarga que s’ha fet”. “La gent no parlava, no se saludava, ens evitàvem, érem robots i el silenci era desolador”, recorda, i relata que es va sentir desprotegit per l’Administració quan va sentir la consellera Ana Barceló que deia que els sanitaris es contagiaven en viatges o en reunions amb amics o familiars, “vaig arribar a casa després d’una guàrdia de 24 hores i, quan vaig sentir aquestes declaracions de la consellera, em vaig posar a plorar”.

Borsa extraordinària

La Conselleria de Sanitat ha obert una borsa extraordinària d’ocupació dirigida al personal que ha acabat aquest mes de maig el període de formació sanitària especialitzada (en titulacions universitàries de Medicina, Farmàcia, Infermeria, Psicologia, Química, Biologia i Física) i per al personal que acaba el Grau d’Infermeria en el curs 2020/2021. L’objectiu, segons ha explicat la consellera Ana Barceló, és “poder comptar amb prou personal per a cobrir les necessitats del Pla de Vacances una vegada que s’esgote la borsa ordinària que està en aquests moments en marxa”.

Polèmica pel nou sistema d’elecció de plaça

El mes de maig passat es coneixia el nou sistema que el Ministeri de Sanitat ha dissenyat perquè els 10.000 MIR, més o menys, acabats de llicenciar puguen triar en línia especialitat i centre “a cegues”, una fórmula que els futurs residents rebutjaven. A més, la pàgina web disposada per Sanitat per a aquest procés ha donat molts problemes. Tal com explica Cuñat, aquest sistema “t’obliga a triar 8.000 places diferents, encara que no t’interessen, cosa que pot provocar que acabes renunciant a la que et toque”.