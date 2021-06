Boicotejada una reunió entre la consellera de Sanitat i el personal de l'hospital de Torrevieja en trobar-se canviat el pany de la sala d'actes

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, es va reunir dijous amb els representants del comité d’empresa del departament de salut de Torrevella per escoltar-los i informar-los que la gestió d’aquest departament passarà directament a les mans del seu departament, amb la qual cosa queda descartada per a aquesta finalitat la creació d’una empresa pública.

La trobada, no obstant això, no es va poder desenvolupar amb normalitat ja que estava prevista inicialment a les 10.00 hores en la sala d'actes de l'hospital de Torrevieja. No obstant això, Sanitat va informar poc abans de la trobada que es traslladava a l'Auditori de la localitat. Fonts consultades per eldiario.es van informar que s'havia canviat el pany de la sala d'actes i el comissionat de la conselleria en el centre sanitari no disposava de claus per a accedir. Pel que sembla, cap responsable del centre es va brindar a oferir una solució.

Sobre aquest tema, fonts de Ribera Salut s'han desvinculat d'aquest incident i han assegurat que desconeixien que s'anava a produir aqueixa reunió entre la consellera de Sanitat i els representants dels treballadors.

La companyia perdrà la gestió del departament de salut el pròxim 15 d'octubre en finalitzar la concessió otorgada fa 15 anys pel PP.

Des que el Govern valencià va fer oficial la recuperació del departament de salut de Torrevella l’empresa valenciana propietat de l’americana Centene Corporation, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador valencià del PP Fernando de Rosa, ha emprés una batalla judicial per evitar la reversió del centre sanitari, tal com va fer el 2018 quan la Generalitat va recuperar la gestió del d’Alzira, en què arribà a plantejar desenes de recursos.

De fet, la companyia ha contractat el despatx d’advocats Martínez-Echeverría & Rivera que presideix l’exlíder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha recorregut totes i cadascuna de les resolucions de la conselleria així com les sentències judicials, que fins ara han sigut tots contraris als seus arguments.

A falta d’una mica més de quatre mesos perquè caduque la concessió, l’empresa continua sense lliurar la documentació que la Conselleria de Sanitat li va requerir el 15 d’octubre passat relativa als mitjans materials i personals de tot el departament de salut, una informació necessària per a facilitar la transició de la gestió privada a la pública.

Per aquest motiu, la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez, ha iniciat una inspecció per contrastar si la informació reclamada per Sanitat a Ribera Salud relativa al personal sanitari i als pacients del departament de salut de Torrevella, que l’empresa encara no ha remés a quatre mesos d’acabar la concessió, és de titularitat pública, cosa que implicaria una infracció de la Llei de protecció de dades.

Si es confirma aquesta infracció, es podria emmarcar en una sanció molt greu per un tractament de dades sense la legitimació necessària que, a més, pot afectar drets fonamentals, fet que pot implicar una sanció de fins a 20 milions d’euros o del 4% del volum de negoci de l’empresa.