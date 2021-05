El CGPJ reconeix un “funcionament anormal” de la justícia en el viacrucis d’un ex-director general valencià detingut i absolt

Un “funcionament anormal de l’Administració de justícia”. Així defineix el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el viacrucis patit pel lletrat Francisco Serrano Martín, director general en alguns dels governs socialistes de la Generalitat Valenciana que va presidir Joan Lerma, detingut en una operació del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil contra una pretesa trama d’estafa a immigrants i lliure de càrrecs huit anys després.

Serrano va estar a la presó provisional durant 39 dies, acusat pels presumptes delictes de falsedat documental, contra els drets dels treballadors, suborn i associació il·lícita, i el seu calvari judicial va durar huit anys. L’advocat va estar en el centre penitenciari de Picassent des del 18 de maig fins al 25 de juny de 2010, període en què va patir un episodi d’hipertensió del qual va haver de ser atés.

Huit anys després, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Carlet va decretar el sobreseïment provisional de la causa. Finalment, la secció quarta de l’Audiència Provincial de Valencia va corregir l’instructor i va declarar, en una interlocutòria del 18 de desembre de 2018, el sobreseïment lliure.

El lletrat, especialitzat en matèria d’estrangeria, estava acusat d’agilitar expedients de regulació per obtindre permisos de treball que falsificava la banda desarticulada. El problema és que era innocent. Així doncs, Serrano va interposar una reclamació d’indemnització per funcionament anormal de l’Administració de justícia. “És sobretot per un tema moral, un últim reconeixement de l’errada que van cometre”, explica Serrano en una conversa telefònica amb elDiario.es.

El certificat de la Comissió Permanent del CGPJ destaca que la interlocutòria de sobreseïment lliure de la causa “reconeix expressament la inexistència absoluta de participació en els delictes objecte d’investigació”. El lletrat reclama una indemnització pels 39 dies que va passar a la presó preventiva de 956,67 euros. “Per descomptat és un rescabalament moral, això no té reparació”, diu Serrano. “És el reconeixement de l’abús per part d’una jutgessa que em va fotre la vida i d’una actuació interessada de la Guàrdia Civil”, afig.