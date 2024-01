Creix la població d'arpelles, en perill d'extinció, al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca

La població d'arpelles ha augmentat al Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca. Així els tècnics de la Direcció General del Medi natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori han comptabilitzat un total de 22 exemplars i 75 nius, en els quals han marcat amb anelles a 151 pollets.

El director general de Medi natural i Animal, Raúl Mérida, ha explicat que “les dades recollides en el cens de gener de 2024 certifiquen la tendència a l'alça de la presència d'aquesta au rapaç en perill d'extinció”. A més, Mérida ha indicat que el “augment de la població és el millor indicador del bon estat de l'aiguamoll del parc, el qual manté les seues característiques naturals pràcticament inalterades”.

Així mateix, el director general ha destacat que “la localització de nius és una tasca difícil que requereix moltes hores d'observació, atés que l'arpella prefereix instal·lar els nius en grans extensions de canyís, preferentment alt, lluny de construccions i camins”.

Aquesta espècie, que històricament nidificava en molts aiguamolls de la Comunitat Valenciana, va deixar de fer-ho a mitjan segle XX, si bé durant l'hivern era comú la seua presència en les zones lacustres, encara que no criava en elles.

De fet, el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca va ser l'últim aiguamoll on es va certificar una nidificació (en 1985) i també on, l'any 2000, es van iniciar els plans per a la recuperació de l'espècie que, any rere any, ha anat augmentant la seua presència.