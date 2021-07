Diana Morant renuncia com a alcaldessa de Gandia per a convertir-se en ministra i cedeix el testimoni a José Manuel Prieto

El ple de Gandia celebrava aquest diumenge una sessió extraordinària i urgent, on s'ha informat de la renúncia de l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant Ripoll, davant la seua imminent presa de possessió aquest dilluns com a membre del Govern d'Espanya presidit per Pedro Sánchez, assumint el càrrec de ministra de Ciència i Innovació.

La ja exalcaldesa en el seu discurs de comiat afirmava que accepta aquest nou repte en la seua vida “amb tota la humilitat, però amb la promesa i el convenciment de deixar-me la pell en l'encàrrec: continuar transformant, des d'una altra dimensió, els mecanismes i les condicions que ens porten cap a un futur més pròsper, feliç i sostenible, per a totes i tots”.

Morant ressaltava que “aquesta gran oportunitat és un èxit de la ciutat, ja que el nostre projecte de ciutat, de recuperació, se suma i contribueix al camí emprés pel Govern d'Espanya i per Europa cap a una transició verda i digital, que vetle per la igualtat i la cohesió social i que no deixe a ningú arrere”.

Diana Morant assenyalava que "començament amb passió el compromís de formar part del Govern d'Espanya, però és portar renunciar a ser la vostra alcaldessa. Puc deixar el càrrec, però el que tinc claríssim és que mai renunciaré a la meua ciutat, als meus amics, als meus ideals i principis, que han guiat el meu camí i m'han fet ser com sóc i arribar fins ací, i que, sense cap dubte, continuaran sent el meu far de referència”.

El relleu de Morant el va prendre José Manuel Prieto, qui en la seua presa de possessió afirmava que “hui ens enorgulleix com gandians que la nostra alcaldessa, Diana Morant, haja sigut elegida la primera ministra gandiana d'un Govern d'Espanya. La seua partida és trista, i va sorprendre ahir a tots, però és un regal i una feliç notícia per a Gandia”.

Prieto s'ha dirigit a Diana Morant, dient que “sé que en el nou repte de superar la pandèmia, compta amb el teu suport, i que la nostra ciutat pot comptar amb tu des de la teua nova posició de ministra. I, que des del càrrec de ministra del Govern d'Espanya seràs també una gandiana universal”.

En referència en el govern local, ha apuntat que “veurem els resultats de l'intens treball d'un govern compartit, que ha demostrat que la generositat en la presa de decisions, la mirada compartida de la pluralitat, enriqueix la gestió i ens permet encertar millor. Aquesta coalició de govern és la suma d'una pluralitat que pensem mantindre”.

Finalment, José Manuel Prieto ha assenyalat que accepta el càrrec de nou alcalde de Gandia “amb tota la humilitat i responsabilitat, i amb l'orgull més gran per a qualsevol ciutadà: ser l'alcalde de la seua ciutat. Em coneixeu. Ens coneixeu a tots, certament. I vull tindre un reconeixement pel suport i l'estima que sempre ens heu demostrat, també en els moments difícils”.

El ple ha comptat amb la presència dels exalcaldes José Manuel Orengo i Pepa Frau; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, Alfred Boix; el diputat nacional Óscar Gamazo; el diputat autonòmic José Muñoz; el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; i el vicepresident tercer de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa.