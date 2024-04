Dimiteix l'alcalde de Compromís de Favara, es presenta com a substitut un socialista i el govern acaba en el PP per dos trànsfugues

María Pilar Sala, del PP, és la nova alcaldessa de Favara, però ho ha aconseguit després d'una sèrie de rebots, circumstàncies legals i sense necessitat d'una moció de censura perquè el seu antecessor va dimitir del càrrec.

Després de les eleccions del passat mes de maig el PP va ser la formació més votada i va obtindre 4 edils, però Compromís també va aconseguir el mateix nombre de representants, per 3 el PSPV. Finalment l'alcaldia la va aconseguir el candidat de Compromís, José Francisco Vicedo, amb suport dels socialistes, però amb un acord que distava de ser sòlid i va generar divergències internes.

El punt crític va ser la dedicació exclusiva a la qual aspirava l'alcalde, circumstància que no donaven suport als seus números tres i quatre de Compromís en les eleccions (tots dos independents). Davant aquesta situació Vicedo es va resignar i va afirmar que no podia compaginar el càrrec d'alcalde amb el seu treball, per la qual cosa la seua decisió va ser la de deixar l'alcaldia i va dimitir el mes de març passat. Davant aquesta ruptura els edils refractaris van ser expulsats del grup Compromís, passant tots dos a constituir el grup municipal de no adscrits.

Després de la dimissió de l'alcalde i l'expulsió dels dos edils la geometria municipal es va redistribuir: 4 PP, 3 PSPV, 2 Compromís i 2 no adscrits. Per a afrontar l'elecció del nou alcalde les forces progressistes van canviar el partit que aspiraria a la vara de comandament i va ser Rafael Aragó (PSPV) el candidat que es presentaria enfront de Sala, del PP. Davant aquesta situació el socialista necessitava com a mínim, a més dels vots de PSPV i Compromís, el vot positiu d'un dels dos trànsfugues per a aconseguir la majoria absoluta que requereix la llei, i que si no s'aconsegueix la formació que accedeix a l'alcaldia serà la més votada.

I així es va confirmar. Aquest dimarts es produïa el ple municipal d'investidura i els dos edils no van acceptar tampoc la dedicació exclusiva que també volia el candidat socialista per a ser alcalde. Amb tot es van abstindre i finalment l'alcaldia ha tornat a les mans del PP huit anys després.

El president provincial popular, Vicente Mompó, es felicitava en xarxes socials d'haver aconseguit l'alcaldia de la localitat de la Ribera Baixa assenyalant que “en un moment difícil per al poble, en el PP donem la cara i assumim en valentia la nostra responsabilitat política”.