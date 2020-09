Gandia tornarà en setembre a la Mancomunitat de la Safor 7 anys després de l'eixida unilateral aprovada pel PP

La Comissió de Plenari de Govern Interior ha anunciat un pas més per a la reincorporació de Gandia a la Mancomunitat de Municipis de la Safor i que finalitzarà, segons fonts municipals, aquest mes amb l’aprovació per part del plenari d’aquesta iniciativa.

Així ho han explicat en roda de premsa el regidor delegat de l’àrea de Govern Interior, José Manuel Prieto; i el vicealcalde, Josep Alandete. Es tracta d’un compromís electoral de les formacions que integren el govern municipal.

Prieto ha recordat que amb aquesta mesura “es finalitza l’execució d’una sentència on s’anul·la l’acord plenari adoptat durant la legislatura de PP i on els populars van decidir eixir de manera unilateral de la Mancomunitat. Una decisió davant la qual va ser interposat un recurs d’alçada per part de la Mancomunitat de Municipis on se sol·licitava la nul·litat dels acords, tal com així va succeir amb el dictamen del Tribunal Superior de Justícia”.

Una decisió, segons Prieto, a la que l’actual govern municipal “no es va oposar i va acatar després haver d’abonar els prop de 800.000 € que va costar la decisió adoptada pel PP en el plenari de març de 2013”.

“Nosaltres acatem la sentència perquè compartim la visió de la Mancomunitat. Gandia no pot mirar d’esquena a la resta de pobles de la Safor” va explicar Prieto qui ha informat que l’actual govern s’ha limitat a complir amb les instruccions de l’assessoria jurídica sobre com actuar en aquest cas.

Ara, resta que el pròxim plenari nomene als dos representants que li corresponen entre els que estarà l’alcaldessa de la ciutat, Diana Morant; i un altre regidor de la corporació municipal que prendran possessió dels seus càrrecs en el proper plenari de l’ens comarcal.

Sobre l’actitud del PP en aquest cas, Prieto ha declarat que “no només van trencar unilateralment la Mancomunitat amb aquesta decisió sinó que van deixar un deute de 800.000 € que vam haver d’anar pagant a poc a poc durant la passada legislatura” i ha destacat que “una vegada formalitzada la nostra reincorporació podrem gaudir dels serveis que es presten a la Mancomunitat i a més creiem que es poden complementar els serveis que donem les administracions. La reciprocitat serà mútua i creiem que tots guanyem amb aquesta mesura”.

Per la seua banda, Josep Alandete es va mostrar satisfet per la mesura. “Aquesta legislatura tornarem a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Un ens d’on mai hauríem d’haver eixit, era una anomalia democràtica. La Safor és una comunitat que necessita un organisme que reunisca els recursos per prestar millors serveis a la ciutadania de forma més eficient” i ha afegit que “les comarques han de transformar-se en espais de vertebració que milloren el benestar. Estem davant d’una oportunitat per complementar serveis”.