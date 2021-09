La Generalitat invertirà 17,5 milions en el nou Palau de Justícia de Gandia, la major inversió en Justícia a La Safor en 26 anys

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha signat aquest dilluns, al costat de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, l'acta de replanteig de les obres del nou Palau de Justícia de la capital de La Safor, que suposarà una inversió de 17,5 milions d'euros i que es preveu que concloguen en un termini de 24 mesos.

La consellera ha destacat que aquest projecte suposa, per al partit judicial de Gandia, una inversió "que és la major que s'ha realitzat en aquesta matèria des que la Generalitat va assumir les competències de Justícia l'any 95".

El nou Palau de Justícia serà la primera seu de nova planta inclosa en el Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana amb el que, segons la consellera, "serà un referent que incorpora tots els estàndards que hui dia exigim perquè una infraestructura judicial responga a les necessitats de la ciutadania, és a dir, segura, confortable, eficient, sostenible i accessible".

Es tracta d'un edifici de cinc plantes repartides en 16.000 metres quadrats en el barri de Santa Anna i que contindrà 11 òrgans judicials

"El Palau, -ha afegit- no sols concentrarà tots els òrgans judicials" que fins ara estaven dispersos en cinc seus diferents, sinó també "tots els serveis que la Generalitat posa a la disposició de les víctimes com l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte, la Unitat de Valoració Integral Forense o la cambra Gesell".

A l'octubre de 2020 es va presentar el projecte del nou Palacio de Justícia. "Aquests onze mesos -ha explicat Gabriela Bravo- han sigut necessaris per a dur a terme els tràmits per a la licitació i adjudicació del projecte que s'han fet en estreta col·laboració amb l'Ajuntament" a l'alcalde del qual, José Manuel Prieto, la consellera ha agraït, en nom de la Generalitat, "el seu compromís i dedicació, així com el treball previ realitzat per la seua predecessora, la hui ministra Diana Morant".

Un dinamitzador econòmic

La consellera ha subratllat que la construcció dels nous jutjats portarà "un doble impuls per a la ciutat" perquè, en primer lloc, l'execució d'una obra d'aquesta magnitud suposa "un revulsiu econòmic".

D'altra banda, una vegada construït l'edifici "la presència diària de les 150 persones que treballaran en l'edifici, així com els seus 300 usuaris diaris que beneficiaran al teixit comercial i social d'un barri com el de Santa Anna".

La decisió de situar els nous jutjats en aquesta zona va sorgir de la participació ciutadana perquè va ser l'associació de veïns la que va sol·licitar un equipament públic per al barri i aquesta petició va ser atesa per l'Ajuntament.

Millores en l'Administració de Justícia de La Safor

Per a la consellera, aquest projecte "no és un punt de partida, sinó la culminació d'una aposta per la millora de l'Administració de Justícia en aquesta comarca que ha sigut una de les prioritats del Consell del Botànic des de 2015".

La consellera feia referència així al trasllat de la Fiscalia que, fins fa tres anys, estava situada en dos habitatges del carrer Ciutat Laval on havien de treballar deu fiscals i huit funcionaris amb no poques estretors. Per a posar fi a aquella situació es va adequar l'edifici del carrer Benicanena, on el Ministeri Públic compta amb unes instal·lacions dignes.

A més, Gandia ha sigut també un dels primers partits judicials on s'ha renovat tot el sistema d'enregistraments de vistes del Programa Aurea.

També es va procedir a la renovació integral del parc informàtic, l'ampliació de l'amplada de banda de les línies de comunicacions judicials i al repartiment d'ordinadors portàtils a tots els jutges, jutgesses, magistrats i magistrades que els van sol·licitar.