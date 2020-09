Inaugurada a Cullera la variant A-38 que posa fi a un dels pitjors punts negres de les carreteres espanyoles

Aquest dijous ha entrat en funcionament la variant Cullera-Favara de la A-38, amb la qual s'elimina el traçat de la N-332 que era un dels pitjors punts negres de les carreteres de tota Espanya. Per a tal fita s'ha comptat amb la presència del mateix ministre de Transports, José Luis Ábalos, juntament amb altres autoritats com el conseller de Vertebració del Territori, Arcadi España, la delegada del Govern, Gloria Calero, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar o el propi alcalde de Cullera Jordi Mayor.

El nou tram permet, no sols millorar la seguretat viària, sinó que des d'ara la capital turística de la Ribera dispose d'una entrada sud d'un tram d'autovia. Així el nou accés ajudarà a descongestionar l'entrada nord, fins ara l'única possible en el municipi des de l'autovia, fet que provocava retencions quilomètriques cada vegada que Cullera experimentava una visita massiva de visitants. L'accés sud també evitarà que s'haja de creuar tota la ciutat per a accedir a les platges per part dels vehicles els quals fins ara no han tingut molta més opció que l'entrada nord per a accedir a la circumval·lació interna de la ciutat que porta a les platges.

El ministre Ábalos ha destacat que aquest nou tram, de 8,6 quilòmetres de longitud, ha suposat una inversió de més de 150 milions d'euros. L'autovia A-38 s'inicia en l'enllaç amb l'AP-7 a Almussafes i s'ha construït sobre el corredor de la N-332 fins a Favara, millorant la seguretat i la capacitat de les infraestructures viàries de la zona.