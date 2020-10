L’Ajuntament de Carcaixent porta a la Fiscalia de Delictes d’Odi les pintades feixistes aparegudes a la localitat

L’Ajuntament de Carcaixent ha anunciat que posarà en coneixement de la Fiscalia de Delictes d’Odi les pintades de caire feixista aparegudes durant el passat cap de setmana. Entre les pintades hi ha inscripcions com “Guillem púdrete”, en referència al jove Guillem Agulló, assassinat per un grup neonazi, i del qual es va emetre una pel·lícula documental el passat 2 d’octubre a À Punt.

Des de l’Ajuntament de Carcaixent s’ha explicat que les pintures han aparegut en diferents punts i mobiliari urbà, i ha mostrat el seu “rebuig absolut” sobre aquest tipus de missatges, “i a qualsevol actitud que atempte contra la llibertat i els valors democràtics, independentment de la seua orientació”.

El consistori afirma que és coneixedor de que potser “la persona o persones autores poden aconseguir notorietat i protagonisme i amb això creure que la seua tasca delictiva ha tingut èxit!. No obstant des de l’executiu local afirmen que “assumim esta possibilitat però entenem que el silenci no te cabuda en estos casos”.

D’una altra banda l’Ajuntament de Carcaixent apunta que demanarà a Fiscalia que aquestes pintades siguen incorporades en l’expedient de denúncia que està en tràmit per les pintades aparegudes anteriorment.

Els serveis municipals ja han reparat els danys causats per estos actes i han tapat les pintades.