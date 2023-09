L'alcalde socialista de Sedaví, és reelegit president de la Mancomunitat de l'Horta Sud

L'alcalde socialista de Sedaví José Francisco Cabanes continuarà sent el president de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud després de resultar triat en el ple de constitució de l'entitat celebrat aquest dimecres. Cabanes va comptar amb el suport de 39 vots a favor (PSPV, PP i Compromís) i una abstenció (AVANT ALBAL).

El reelegit president de la Mancomunitat, després de prendre possessió del càrrec, va assegurar que el seu principal objectiu és “treballar per i per a la ciutadania de la comarca, junts, units els 20 municipis amb l'objectiu comú que els nostres veïns i veïnes tinguen la millor vida possible a l'Horta Sud”. L'alcalde de Sedaví també ha esmentat la importància d'afrontar “els pròxims reptes que es plantegen en els pròxims anys, de tractar problemàtiques comunes i buscar solucions unànimes que ajuden a tots els municipis”.

Cabanes, que va prendre el càrrec de president al març de 2022 en substitució d'Eva Sanz, ha recalcat també la seua predisposició al diàleg amb totes les forces polítiques i amb tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca. “Les portes del meu despatx estaran sempre obertes per a escoltar propostes, idees, accions. Com he fet durant aquest temps, sempre estaré disponible per a dialogar i continuar creixent com a comarca”.

Finalment, Cabanes ha agraït la confiança depositada en ell i “la facilitat amb la qual s'ha treballat els últims anys amb tots i cadascun dels ajuntaments de la comarca, sempre buscant el bé comú des d'una perspectiva unànime”.