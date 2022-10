El Museu i la Universitat d'Alacant inicien les excavacions arqueològiques al jaciment de l’Illa del Portitxol de Xàbia

El Museu de Xàbia i l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la Universitat d’Alacant, iniciaran aquest mes d’octubre la primera campanya d’excavacions arqueològiques a l’illa del Portitxol. Aquesta intervenció s’emmarca dins un Pla General d’Investigació, aprovat per la Conselleria de Cultura, que tindrà una durada de

quatre anys. El projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Xàbia, així com a la col·laboració de la Fundació CIRNE i la família Pons, propietaris de l’illa.

L’illa del Portitxol és un ric jaciment arqueològic, amb ocupacions documentades des de finals de la prehistòria fins els segles XIX/XX. Tot i així, va ser en època tardo-antiga, entre els segles IV i V quan l’illa va estar habitada de manera més intensa, coincidint amb els moments d’una gran activitat comercial testimoniada per les nombroses àncores trobades al fons marí del Portitxol, així com per la excepcional troballa del tresor de monedes d’or feta l’estiu passat.

Tota aquesta riquesa va fer que ja l’any 1980 s’iniciara el procés de protecció de l’illa, que va ser declarada BIC (Bé d’Interés Cultural) l’any 2018, tot i que per problemes administratius es tornà a incoar l’expedient l’any 2022.

Els treballs d’aquesta primera campanya es faran entre els mesos d’octubre i novembre, i consistiran en la prospecció arqueològica intensiva de tota la superfície de l’illa, i la realització de quatre sondejos arqueològics localitzats en els llocs on sembla haver-hi estructures antigues, situats en la zona més alta i plana de l’illa. Alhora, es realitzarà alguna immersió submarina per tal d’aclarir i recuperar alguns materials arqueològics localitzats en les anteriors campanyes subaquàtiques fetes al Portitxol.