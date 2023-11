Una nova bassa de reg donarà servei a un miler d’agricultors i prop de 1.500 hectàrees de cultius de Llíria i Marines

Un miler d'agricultors i prop de 1.500 hectàrees de cultius dels termes municipals de Llíria i Marines es veuran beneficiats de la nova bassa de reg i les seues infraestructures associades que han estat inaugurades aquest dimecres pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre,.

Durant l’acte d’inauguració, José Luis Aguirre ha assenyalat que “la realització d’obres per a avançar en l’estalvi d’aigua, la millora permanent i l’eficiència en la gestió de regadius a la Comunitat Valenciana és una prioritat per a esta Conselleria, i continuarem donant suport a la labor que en este àmbit du a terme la Comunitat de Regants de Llíria”.

A més, Aguirre hi ha afegit que “sentim orgull de la realització de projectes i inversions com la que hui presentem, i estem segurs que contribuirà al fet que l’activitat de la Comunitat de Regants de Llíria reforce el seu valuós paper com a motor econòmic, de creixement econòmic i fonamental per a la producció agrària i el desenvolupament del medi rural”.

Així mateix, el conseller ha destacat que “el conjunt d’obres, equipaments i instal·lacions que comprén este projecte contribuïx, en definitiva, a facilitar la capacitat de produir aliments de manera més eficient, i per això el benefici d’esta inversió i execució del projecte és múltiple”.

En concret, l’obra ha consistit en la construcció d’una bassa per a la regulació i el transport dels cabals d’aigua procedents de la presa VII del canal Principal del Camp de Túria per al reg de les zones de reg de Maimona, Marines II i Caramello (I i II), als termes de Marines i Llíria. S’ha construït la bassa, semisoterrada, i s’hi han instal·lat conduccions d’ompliment i estació de filtratge.

El volum útil de la bassa del VII és de 51.502 metres cúbics, proveïx una superfície aproximada de 1.477,17 hectàrees i dona servei a un miler de regants dels 4.500 comuners de la comunitat de regants. L’obra ha comptat amb un pressupost de 2.638.200,11 euros de fons exclusius de la Conselleria d’Agricultura.

No obstant això, es troba en tramitació el projecte d’una obra addicional, la conclusió de la qual s’espera per a finals de 2023, a causa de l’augment de l’excavació en roca, la superfície a asfaltar, els canvis en el traçat de les conduccions i l’augment de la reposició de canonades, amb la finalitat de millorar l’obra acabada, que compta amb un pressupost de 681.543,06 euros, per la qual cosa l’import total de l’obra serà de 3.332.006,56 euros.