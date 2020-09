Ontinyent inclou vigilància amb drons per al dispositiu de control de la COVID-19

El dispositiu de control i prevenció de la Covid-19 posat en marxa per l’Ajuntament d’Ontinyent inclou des d’aquest cap de setmana el vol de drons al disseminat, a més d’un reforç al control sobre les zones de “botelló” al casc urbà i el compliment de la normativa vigent anti-covid en general.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, qui s’ha reunit amb el regidor de Seguretat, Pepe Gandia, i l’intendent Jordi Perales per avaluar el funcionament del dispositiu posat en marxa setmanes arrere conjuntament amb la Policia Nacional, destacava que “Ontinyent no està sent una excepció a l’increment de casos de Covid-19 en tota la Comunitat Valenciana. Les autoritats sanitàries estan advertint al voltant de les conductes que es detecten que estan generant els nous brots, i volem adaptar el dispositiu policial que estem duent a terme per tal d’atendre aquesta circumstància de forma més específica”, manifestava.

Així, els drons amb que compta l’Ajuntament sobrevolaran dissabte i diumenge zones de tot el disseminat advertint per megafonia al voltant de les indicacions del Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana publicades al DOGV al voltant de les reunions familiars i d’amics, a les quals es recomana que les reunions familiars o d’amics siguen d’un màxim de 10 persones per grup, i que es limiten les reunions socials a grups de convivència estable.

Igualment, durant el cap de setmana van a intensificar-se els controls de Policia Local i Nacional sobre les zones de potencial “botelló” al casc urbà, en llocs com parcs, jardins o espais descampats. El regidor de Seguretat, Pepe Gandia, explicava que “ningú no es pot relaxar davant la situació que estem vivint, i tot i que des de l’Ajuntament i les forces i cossos de seguretat anem a seguir vetlant per fer complir la normativa decretada per les administracions superiors, al final allò més important, l’autèntica clau per fer front a la pandèmia, és l’actitud de cadascú a l’hora de complir estes normes”, incidia.

Prop de 200 sancions als últims dos mesos

Estes accions se sumen a les que venen duent-se a terme a les últimes setmanes al marc d’aquest dispositiu especial, a les que s’ha inclòs també altres, havent-se interposat des del 26 de juny un total de 164 denúncies per no portar o fer ús indegut de la mascareta; 12 denúncies a bars i restaurants per incompliment de la distància en terrasses, 13 denúncies per “botelló” i 8 per fumar a la via pública. Cal recordar que, a més a més, s’ha tancat l’accés al paratge natural municipal del Pou Clar. El dispositiu municipal de control i prevenció de la Pandèmia ha inclòs també el reforçament de tots els torns del cos de la Policia Local perquè haja més agents actius al llarg del dia.