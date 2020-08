Ontinyent posarà en marxa un sistema públic de préstec de bicicletes elèctriques

El nou servei de préstec de bicis elèctriques d’Ontinyent ja està més a prop de ser una realitat. Si fa uns mesos el ple aprovava l’ordenança reguladora del servei, que també contempla també la recollida i manteniment de les bicicletes, ara l’Ajuntament d’Ontinyent ha tret a licitació la implantació, gestió i manteniment del sistema, per un import total de 425.920 euros iva inclòs i un període de 4 anys. La inversió en subministrament, instal·lació i posada en marxa del servei es licita per 120.000 euros mes IVA, i el manteniment i gestió per 58.000 euros mes IVA anuals durant 4 anys. Les empreses podran presentar les seues ofertes fins al proper 21 de setembre.

Com ha explicat la regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, el servei comptarà amb 50 bicicletes i un sistema de càrrega mínima obligatòria de 15 euros a l’any o bé una càrrega mínima de 5 euros per 30 dies. Gandia considera que amb aquest sistema “s’esgoten les excuses orogràfiques o econòmiques, ja que en ser elèctriques les pendents de la ciutat es podran salvar amb facilitat i el cost de l’accés a aquest servei és simbòlic”.

Segons el plec de condicions, els usuaris generals accediran gratuïtament als primers 30 minuts de cada ús, mentre que els puntuals pagaran 50 cèntims per eixa primera mitja hora. A partir d’ahí, en tots els casos el cost serà de 50 cèntims per cada tram de 30 minuts, o fracció. El temps màxim de cada préstec serà de 3 hores i no hi haurà límits màxim d’usos diaris per cada persona usuària. Les bicicletes s’estacionaran en qualsevol dels punts d’aparcament que determinarà l’Ajuntament.

“La bicicleta és un mitjà de transport saludable, individual i molt econòmic, i potenciant el seu ús ajudem a reduir el trànsit de vehicles a motor i l’emissió de contaminants. Des del Govern d’Ontinyent venim treballant en la potenciació de la bicicleta i aquest sistema volem donar un nou impuls al seu ús a la ciutat”, manifestava la regidora de Medi Ambient, Sayo Gandia.

Aquest sistema s’afegeix a altres accions municipals de foment de la bicicleta com a mitjà de transport, com la instal·lació de 23 aparcabicis repartits per tots els barris de la ciutat, les reduccions de velocitat del trànsit viari, la creació de carrils bici o les ajudes municipals a la compra de bicicletes i kits de conversió de bicis en elèctriques.