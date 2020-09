Riba-roja donarà 3.350 euros a cada comissió fallera per a compensar la suspensió de les festes per la COVID-19

L'ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit una subvenció de 3.350 euros a cadascuna de les sis comissions falleres existents en la localitat com a compensació per la suspensió de l'acte de lliurament de premis que tenia lloc durant les festes josefines i que enguany no s'ha pogut celebrar a conseqüència de l'estat d'alarma pel coronavirus.

El consistori pretén, segons asseguren en un comunicat, contribuir al sosteniment de la festa fallera amb una subvenció que rebran les comissions locals de les falles de l’Harmonia, El Túria, La Va unir, La Pau, L’Amistat i falla Constitució. Totes elles rebran els citats 3.350 euros de manera individual amb l'objectiu de compensar l'anul·lació de l'edició de les falles d'enguany.

A més, han anunciat que un empresari ha cedit una nau de la seua propietat situada en el polígon industrial de l’Oliveral perquè les citades sis comissions falleres puguen emmagatzemar en elles els monuments fallers que, derivats de la citada anul·lació, no han pogut ser exposats, primerament, i a continuació cremats en la coneguda Nit de la Cremà.

Així mateix, el ple de l'ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat per unanimitat de tots els seus grups polítics una moció conjunta en la qual reclamen un reconeixement de la labor dels artistes fallers i de les empreses que es dediquen a aquest sector al mateix temps que han reclamat de les institucions públiques una línia d'ajudes econòmiques que ajuden a pal·liar les dificultats per les quals travessa el sector.

L'ajuntament de Riba-roja de Túria és el primer municipi valencià a adherir-se a la sessió que va tindre lloc el passat 15 de juliol en el Parlament valencià en el qual es va llegir la Declaració Institucional de suport al col·lectiu d'artistes fallers i foguerers de tota la Comunitat Valenciana. “Aquest col·lectiu pateix una crisi des de fa més de 20 anys i que amb el Covid-19 ha sigut més castigat, ja que han tancat tallers i han acabat amb la mà especialitzada”, s'afirma en la moció aprovada.