El riu Albaida es torna a assecar i no arriba a desembocar en el Xúquer

El riu Albaida ha tornat a deixar de ser afluent del Xúquer. I això ocorre perquè ja no li aporta aigua, s'asseca abans d'arribar en el terme de Castelló, a la Ribera Alta.

Així ho adverteix el col·lectiu ecologista Xúquer Viu que assenyala que aquesta situació es produeix de manera recurrent cada estiu, però que enguany s'ha repetit malgrat que aquesta primavera ha sigut plujosa, encara que l'aigua es queda més amunt, en l'embassament de Bellús.

Segons dades d'aquest dilluns de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) aquest embassament es troba actualment amb 17,16 hectòmetres cúbics, un 24,81% que és una mica més de la seua capacitat real, ja que realment no pot superar el 42% de la seua capacitat per la seua incidència sobre la línia del tren Xàtiva-Alcoi.

Després d'aquesta denúncia aquest dilluns la CHX feia un desembassament d'aigua limitat que s'ha considerat "insuficient", i que no pal·liarà el problema pel qual entremaliada el riu.

Des de Xúquer Viu afirmen que "és incomprensible aquesta situació quan la presa de Bellús es troba amb una bona situació amb més de 17 hectòmetres cúbics".

El riu Albaida està classificat per la Confederació com un riu permanent i no efímer. Però el seu cabal mínim en la part final entre el riu Barxeta i el Xúquer, que és de 0'2 metres cúbics / segon (200 litres per segon) és completament insuficient i no garanteix la seua connectivitat amb el Xúquer com es demostra cada any.

Xúquer Viu ha demanat de manera reiterada que aquest cabal augmente fins als 0'5 metres cúbics / segon per a mantindre el cabal durant tot l'any. No obstant això, la resposta de la Confederació ha sigut reduir-ho encara més, deixant-ho en només 0'18 metres cúbics / segon (180 litres per segon, 20 litres menys que en l'actualitat ) en el pròxim Pla Hidrològic que està ara en estudi informatiu.