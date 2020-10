Xeraco busca amb la Delegació del Govern solucions per deixar de ser un poble dividit en dos per la carretera nacional

L’alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, al costat de la regidora d’Administració General, Cora Rubio, s’han reunit aquest dimecres a València amb la delegada de Govern, Glòria Calero; i el cap de Carreteres, José Vicente Pedrola; per tal d’abordar la problemàtica referent a la divisió del municipi per la carretera N-332 que deixa als veïns del carrer València separats del poble i obligats a creuar aquest tram de carretera per dur a terme les compres bàsiques.

Es tracta d’una reivindicació històrica i que des de l’Ajuntament “estem treballant amb la Delegació de Govern amb l’objectiu d’estudiar possibles solucions a aquesta situació que perjudica una part dels nostres veïns, al tindre una part del nostre poble fora del nucli veïnal”, asseguren fonts municipals.

El govern municipal ha rebut el compromís tant de la delegada com del cap de Carreteres de visitar Xeraco en les pròximes setmanes per, in situ, visualitzar algunes solucions tant a curt com a llarg termini que es podrien desenvolupar per avançar en aquesta qüestió.