Compromís a Mazón: “Van ingressar mig milió en comptes del PP sense factures i fa sis anys que intenten justificar-ho”

El retorn a l’activitat presencial en el ple de la Diputació d’Alacant ha acabat en brega entre el president de la institució provincial, Carlos Mazón, i el portaveu de Compromís, Gerard Fullana, per l’afer de l’auditoria de la comptabilitat del grup popular. “S’externalitza a una empresa per al PP i els altres grups els fiscalitza la Intervenció”, ha dit Fullana en referència a l’adjudicació per a l’auditoria de les despeses dels populars en la institució provincial. Compromís considera que els populars van transferir sense justificar a comptes del partit fons per més de 446.000 euros, uns transvasaments de diners públics que investiga el Tribunal de Comptes.

“El PP es veurà obligat a reconéixer que amb aquests diners pagava quasi íntegrament el lloguer de les seus provincials”, ha advertit el portaveu de Compromís, que considera que aquestes despeses “no tenien res a veure amb l’activitat del grup en la Diputació”. “Van ingressar mig milió en comptes del PP sense factures i fa sis anys que intenten justificar-ho”, afig.

La institució provincial va aprovar l’adjudicació de l’auditoria de les despeses entre el 2015 i el 2019 a la consultora Faura Cases, per 13.915 euros. Una “argúcia jurídica”, segons Compromís, que ha denunciat Carlos Mazón per un presumpte delicte de prevaricació davant la Fiscalia Anticorrupció. “La contractació de l’auditoria externa esmentada ha de ser analitzada minuciosament per si constitueix una obstaculització, sufragada amb diners públics, de l’acció de la justícia”, diu la denúncia de Compromís.

Fullana ha dubtat que siga “ètic” externalitzar l’auditoria: “És normal que es gasten 14.000 euros en una auditoria per justificar els seus comptes?”, s’ha preguntat. La diputada d’Hisenda, María Gómez, ha acusat el portaveu de Compromís d’“enfangar-ho tot”. “A vegades s’utilitzen empreses externes i a vegades no, s’utilitzen moltes empreses externes per a la fiscalització i el control intern, perquè els recursos de la mateixa diputació són limitats”, explica Gómez, que ha advertit que a “l’opinió pública aquest tema li interessa poc”.

El president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, ha mantingut una picabaralla amb el portaveu de Compromís al final del debat, quan l’ha acusat de “posar bastons a les rodes”. “Hauré d’apagar-li el micro per la seua falta d’educació”, ha etzibat Mazón a Fullana. “Vosté ha de moderar el ple i està fent-ne un ús polític”, ha contestat el portaveu de la formació valencianista.