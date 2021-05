Condemnats dos espectadors per amenaçar jugadors estrangers en un partit de futbol juvenil: “D’ací no ixes viu, moro de merda”

Dos espectadors d’un partit de futbol de la categoria juvenil han pactat una pena de sis mesos de presó, a més d’inhabilitació en l’exercici de l’esport per tres anys i sis mesos per un delicte d’odi. Els bessons Rubén P. B. i Luis Carlos P. B., aficionats de l’equip La Creu CF de la Pobla de Farnals, “emparant-se en la impunitat i l’anonimat que dona la munió”, van insultar i van amenaçar jugadors de “races no blanques” de l’equip contrari, l’Atlètic Museros, en un encontre celebrat la vesprada del 10 de desembre de 2017, segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal.

Dels cinc acusats inicials, entre ells un jugador de l’equip La Creu CF, només els dos germans han sigut condemnats, després d’un pacte de conformitat entre les parts, a condició que no tornen a cometre un delicte en dos anys. La secció tercera de l’Audiència Provincial de València ha dictat la suspensió de la pena de presó i ha requerit els condemnats perquè assistisquen al curs sobre igualtat, racisme i no-discriminació.

L’àrbitre va suspendre el partit a causa del clima propiciat pels insults racistes i les amenaces. Després de la suspensió, hagué d’intervindre la Guàrdia Civil per a fer-se càrrec de la situació. Els condemnats, segons el relat de la Fiscalia, de manera “constant, enfellonida i agressiva” van proferir tota mena d’insults contra els jugadors de l’equip rival: “negre de merda, moro de merda, putos americans, ves-te al teu país, sudaca, et matarem, fill de puta, em cague en els teus morts, d’ací no ixes viu”, entre altres expressions. A més també van fer “gestos d’imitació del simi”.

Un dels jugadors de l’equip contrari, d’origen àrab, estava “totalment espantat i es va posar a resar”, moment en què els condemnats el van imitar “de manera burlesca” i ridiculitzant la religió musulmana.

Les parts han arribat a un pacte de conformitat, després del reconeixement dels fets, que rebaixa la petició inicial del ministeri fiscal de tres anys i nou mesos de presó a sis mesos. Els condemnats han acceptat el pagament fraccionat de la multa així com l’obligació d’assistir a un curs sobre igualtat i no-discriminació.

La fiscal delegada de delictes d’odi, Susana Gisbert, ha destacat que “cal que la societat prenga nota que aquests fets no són impunes”, especialment en un àmbit com el futbol, fins i tot en categories inferiors, en què els insults “estan tan generalitzats”. “La gent ha de saber que això no ix debades i les víctimes han de saber que no han de callar”, ha declarat Gisbert després de la celebració del judici.