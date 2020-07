Conseqüències de la falta d’ajudes de l’Estat als autobusos urbans: l’EMT de València ajorna 11 milions per a la compra de vehicles

Les empreses de transport públic són unes de les grans damnificades com a conseqüència de la crisi del coronavirus. Durant el confinament, la seua activitat, i per tant els seus ingressos, han quedat sota mínims i, durant la desescalada i la nova normalitat, les limitacions d’aforament i les reticències d’una part dels usuaris fan que la recuperació siga molt lenta i, doncs, que les pèrdues es prolonguen en el temps.

Per pal·liar aquestes pèrdues, el Ministeri de Transports va anunciar fa poc una injecció de 800 milions d’euros per als serveis de transport metropolitans, excloent les empreses municipals d’autobusos, en el cas de València, l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

D’aquest fons, a la Conselleria de Transports li corresponen 40,9 milions, que destinarà fonamentalment a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), davant dels 258,1 que obtindrà la Comunitat de Madrid, els 240,5 de Catalunya (el 64% dels fons entre totes dues) i els 92,3 d’Andalusia (12%), que duplica la quantitat de la Comunitat Valenciana. A més, entre altres, les Canàries rebran 31,2 milions; Galícia 25,2, Castella i Lleó 22,7 i Astúries 15,7.

El ministeri que dirigeix el valencià José Luis Ábalos va assegurar llavors que s’habilitaria una línia d’ajudes per al transport públic urbà que encara no s’ha concretat, la qual cosa ha obligat l’EMT de València a prendre mesures per equilibrar els comptes.

Entre aquestes, destaca un ajornament de 21,2 milions d’euros dels 37,9 milions d’euros en inversions que s’havien previst per a enguany. Així doncs, quedarà una partida de 16,7 milions per a inversions.

La major part ve per la compra de 70 autobusos híbrids de 12 metres per a la qual s’havia previst una inversió de 22,4 milions d’euros, que es reduirà a la meitat. Per tant, la inversió final per a enguany serà d’11,2 milions.

Fonts de l’EMT han insistit que es tracta d’ajornament de pagaments, però que els autobusos continuaran arribant entre enguany i el que ve tal com estava previst. En total són 164 busos nous els que estan encarregats.

Per part seua, el regidor de Ciutadans, Narciso Estellés, ha recordat que ja va advertir que “la compra d’autobusos era excessiva”. “Ara l’ajust d’inversions ens dona la raó”, assenyala. Sobre el finançament del transport públic metropolità, ha assegurat que “Ciutadans va aconseguir, estant en l’oposició, 10 milions per any per a finançar el transport metropolità, sense menyscapte d’haver donat suport en l’últim ple que València reba l’aportació de l’Estat dels quasi 40 milions que li toquen”.

Ajornats 1,5 milions per a la nova base de Safranar

Altres projectes importants que s’han retallat són les millores d’accessibilitat, que es redueixen en 194.000 euros, la renovació de màquines expenedores dels busos en 1,5 milions, un projecte de conducció eficient amb un cost de 5 milions d’euros que queda ajornat o el depòsit de busos de Safranar, que es redueix en 1,5 milions d’euros.

D’altra banda, el consell d’administració va aprovar també com a mesura addicional demanar una la pòlissa de crèdit per valor de 27,2 milions d’euros per garantir el pagament de les nòmines fins a final d’any.