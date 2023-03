Gandia obrirà un Centre d'Interpretació sobre els seus escriptors del Segle d'Or valencià

L'Ajuntament de Gandia realitzarà una rehabilitació integral de la Capella de l’Assumpció al centre de la ciutat, per a obrir-la com a Centre d’interpretació dels clàssics del Segle d’Or de les lletres valencianes, els gandians Ausias March, Joan Roís de Corella i Joanot Martorell. Aquest espai que es convertirà també en un Centre d’acollida del visitant a la nostra ciutat, des d’un punt de vista més personalitzat i per al qual es preveu una inversió de 350.000 euros.

Aquest projecte ha estat presentat per la regidora de Gestió del Territori i Patrimoni Històric Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, i l’edil de Turisme, Vicent Mascarell. D'aquesta forma es dotarà de contingut la capella que va ser adquirida per l'ajuntament l'any fa quasi un any i que data de l'any 1801, encara que els origens es remontarien a l'Edat Mitjana; el temple va estar actiu fens els anys 60 i des de llavors va passar a mans privades patint un recent deteriorament per falta de manteniment.

El Segle d’Or valencià comprén el període històric que abasta l’últim terç del segle XIV i la totalitat del XV, on realment va florir, tenint com a clars referents per a March, Martorell i Corella. El focus d’aquesta creativitat literària tindria lloc durant el Ducat Reial d'Alfons el Vell (1332-1412), i l’etapa Borja com a començament d’un mecenatge sòlid i fructífer.

Ausias March (1397-1459), nascut a la localitat de Beniarjó veïna de Gandia, va destacar per la seua poesia trovadoresca, i la seua obra consta de 128 poemes; Joanot Martorell (1410-1465) va nàixer a Gandia i és l'autor de l'obra cabdal de la literatura valenciana, la novel·la cavalleresca 'Tirant lo Blanc', publicada de forma pòstuma l'any 1490; finalment Joan Roís de Corella (1435-1497), nascut també a Gandia, és considerat el màxim representant de l'humanisme renaixentista valencià, va cultivar tant la prosa com la poesia.