El denunciant del cas Gürtel: “La trama estava intricada dins del Govern” del PP de Francisco Camps

José Luis Peñas, el denunciant del cas Gürtel, ha aportat una visió panoràmica de la trama corrupta durant la seua declaració com a testimoni en el judici per la peça separada 5 en l’Audiència Nacional. El 6 de novembre de 2007 l’exregidor del PP de Majadahonda va denunciar una trama que “era simplement la punta de l’iceberg”, segons ha dit a preguntes de la fiscal anticorrupció. Els dos anys previs havia gravat nombroses converses amb Francisco Correa o Pablo Crespo, entre altres integrants de la xarxa Gürtel. Ho va fer “amb molta por” i utilitzant un “aparell senzill” que es guardava en la butxaca interior de la jaqueta. A més, no va eliminar cap de les converses que pogueren comprometre’l, segons ha especificat durant la declaració.

Peñas va ser condemnat a quatre anys i nou mesos de presó per associació il·lícita, suborn, falsedat documental, malversació i prevaricació i està pendent d’un indult parcial que secunden tant el Tribunal Suprem com el ministeri fiscal.

El testimoni ha confirmat que la cúpula de la trama mantenia relacions privilegiades amb l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, per a qui Anticorrupció sol·licita una pena de dos anys i mig de presó, a més d’una dècada d’inhabilitació, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració.

Peñas ha recordat que la trama tenia una “relació molt alta” amb el PP i que organitzava “totes les campanyes” del partit “a escala nacional” sota el lideratge de José María Aznar. La xarxa d’empreses buscava “obtindre tota mena de contractes”. “A vegades s’aconseguien, perquè tenien accés directe al polític i altres vegades, per intermediaris o empresaris”, ha dit el testimoni.

El denunciant ha recordat que tots els presidents autonòmics del PP durant l’època d’Aznar “volien fer coses amb Correa”. “Aznar, quan anava a les seues comunitats, tots els actes els feia Correa i estaven molt interessats, per això moltes comunitats contactaven amb ells”, ha afegit.

Així doncs, la trama Gürtel buscava obtindre “tots els diners possibles” de les administracions públiques, “intentant eliminar qualsevol tipus de competència”, ha explicat. “Els empresaris anaven de bracet d’aquesta trama”, ha postil·lat.

Després de l’arribada de Mariano Rajoy a la seu nacional del carrer de Génova de Madrid “deixen de prestar molts serveis” i diversifiquen “l’àmbit geogràfic on instal·lar-se”. Una plaça “fonamental” per a aquesta expansió va ser la Comunitat Valenciana, segons ha dit Peñas.

La sucursal a València (l’empresa Orange Market) responia a una “amistat personal” entre Álvaro Pérez El Bigotes i Francisco Camps i al distanciament amb Génova. “Va ser per això que van decidir allunyar-se de Madrid a una comunitat important, amb un president important com a baró del PP que els podia tornar a ascendir on estaven abans”, ha relatat.

Francisco Correa va dir a Peñas que El Bigotes desembarcava a València per la seua “amistat amb Camps”. El testimoni ha descrit Álvaro Pérez com “una persona que cau bé a tothom” dotat d’un “do de gents especial”. També ha especificat, a preguntes del lletrat de Francisco Camps, que la trama Gürtel “funcionava exactament igual” en tots els territoris en què va tindre presència. En definitiva, ha explicat Peñas, “la trama estava intricada dins del Govern” de Francisco Camps.

“Infinitat de maneres” d’unflar contractes públics

Orange Market va començar a encarregar-se de tots els actes del PP valencià “directament pel coneixement” que mantenia amb Francisco Camps. En paral·lel, la trama va obtindre contractes de l’Administració autonòmica (les adjudicacions que s’enjudicien en aquesta peça separada ascendeixen a un valor global d’1,8 milions d’euros). “Els contactes es produïen en cascada de dalt a baix. De Camps baixaven i eixien tots els contactes necessaris”, ha afirmat Peñas. “Quan algú s’infiltra i comença a contractar des del cap, tot es desenvolupa cap avall com una cascada”, ha abundat el testimoni.

El PP valencià, sota el lideratge de Francisco Camps, “va gastar molt per damunt del que podia i havia de fer”. Com a solució, “la part que no es podia contractar legalment es pagava després com es podia, per Ràdio Televisió Valenciana i per contractes que s’unflaven”, ha explicat. També ha desglossat la “infinitat de maneres” d’unflar irregularment els contractes públics que obtenia la xarxa. “És evident”, ha afirmat, que va haver-hi “un engany continu a les institucions i als ciutadans”.

La farmàcia de la dona de Camps

L’arquitecte d’interiors Juan Enrique Sanz, que es va encarregar d’alguns dissenys per a Orange Market, ha afirmat que Álvaro Pérez al·ludia a la seua relació amb Camps, encara que no ha pogut especificar de quin tipus. El testimoni ha declarat que va conéixer la dona de l’expresident valencià, Isabel Bas, quan Álvaro Pérez li va demanar ajuda per a remodelar la façana de la seua farmàcia, situada en la plaça de l’Ajuntament de València.

Encara que El Bigotes va assegurar durant la seua declaració com acusat que la intenció era que les faenes les abonara Isabel Bas, el testimoni ha dit que el projecte l’havia de pagar Orange Market. No obstant això, mai va arribar a executar-se.

Vicente José Peris Montesinos, representant de l’empresa Trasgos Comunicación, ha situat Orange Market com la competència a València. Quan El Bigotes va arribar a la ciutat, l’empresa era simplement “un despatx amb una taula i un telèfon i Álvaro Pérez al capdavant”. Totes dues mercantils van intentar formar una unió temporal d’empreses (UTE) per a optar a adjudicacions en el context dels grans esdeveniments que impulsava l’executiu autonòmic de Camps, encara que aquesta opció no va arribar a quallar. “Contaven que tenien molta experiència d’haver treballat amb el partit a Madrid, es dedicaven a fer grans esdeveniments, cosa que a nosaltres ens faltava una mica”, ha declarat.