Dos desapareguts després de bolcar un vaixell de càrrega en el port de Castelló

Un vaixell de càrrega ha bolcat en el port de Castelló quedant completament boca avall i atrapant als nou tripulants, cinc dels quals s'han vist obligats a saltar a l'aigua. Els serveis d'emergència desplaçats al lloc encara no han pogut rescatar a tots els mariners. Una portaveu de l'autoritat portuària ha declarat a Radio 5 que els efectius han rescatat a tres dels mariners que es trobaven en aigües del port. Els serveis d'emergència continuen buscant a dues persones.

El consorci provincial de bombers de Castelló (CPBC) ha mobilitzat diverses unitats de rescat aquàtic al moll "Centenari", on el vaixell ha quedat completament bolcat després d'una maniobra de càrrega.

Per la seua part, els serveis d'emergència de la Generalitat Valenciana han desplaçat dos equips d'assistència mèdica (SAMU), així com efectius de primers auxilis. L'autoritat portuària ha activat el Pla Interior Marítim per a previndre qualsevol abocament de combustible a la mar.