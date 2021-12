La Diputació de València ja està un any per a senyalitzar que la Plaça de Bous va ser un camp de concentració franquista

El ple del 17 de novembre de 2020 de la Diputació de València va aprovar una moció de Compromís per a la col·locació d’una placa en la Plaça de Bous que senyalitze els fets històrics que es van succeir en l’emblemàtic monument al costat de l’Estació del Nord. Declarada Monument Històric Artístic, en la postguerra immediata va acollir un dels més de 300 camps de concentració de la dictadura franquista, sense que de moment hi haja cap senyal que ho indique a passejants i turistes.

De fet, només queda el rastre d’una fotografia, localitzada per dos historiadors en la Biblioteca Nacional, com a principal testimoniatge gràfic. A més, tal com diu la moció aprovada fa un any amb una esmena del PSPV-PSOE i un únic vot en contra de Vox, la Plaça de Bous és un “lloc emblemàtic en la lluita dels valencians per la instauració de les idees democràtiques”, amb actes massius com els mítings celebrats durant la II República.

Després del final de la Guerra Civil, abunda la moció, el recinte va “ser utilitzat per les tropes franquistes com a centre de classificació i camp de concentració dels vençuts”. Es tractava d’un lloc de detenció efímer des del qual es distribuïa els presos a altres presons o a batallons de treball “en condicions de semiesclavitud”.

“Passades les dècades, va ser novament en aquesta arena on es van celebrar els primers mítings a favor de la recuperació de la democràcia i de la identitat valenciana”, afig el text aprovat pel ple de la Diputació de València.

L’acord preveu iniciar els tràmits per a la inscripció de la Plaça de Bous com a lloc de la memòria, tal com preveu la llei autonòmica, així com que s’incloga en el catàleg de llocs i itineraris de la memòria democràtica. A més, la moció sol·licita “ajudar a difondre i a divulgar els valors democràtics del poble valencià, mitjançant una inscripció o el mitjà de record que s’establisca, que referisca els fets narrats i que incorpore l’escut de la corporació provincial com a suport públic a aquesta”. El text també demana que “el contingut, la forma i el lloc de col·locació (...) siga l’adequat a la importància dels fets que es narren”.

La moció va ser aprovada amb 19 vots a favor per part del PSPV-PSOE, Compromís i el Grup La Vall, un vot en contra del diputat provincial de Vox i 11 abstencions del PP i de Ciutadans. L’acord aprovat, malgrat el temps transcorregut, no s’ha complit i la Plaça de Bous de València continua sense estar senyalitzada a imatge i semblança d’altres llocs clau per a la memòria democràtica de la ciutat.